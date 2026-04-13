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Blu Radio  / Opinión  / Un beso, una palabra, un gesto: el afecto que transforma la vida

Un beso, una palabra, un gesto: el afecto que transforma la vida

El afecto no debería reservarse para ocasiones especiales. Las palabras, las caricias y los actos de servicio son la manera más auténtica de recordarle al otro que su presencia importa y que el amor, cuando se expresa, permanece.

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