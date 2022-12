Venezuela, en un callejón sin salida: opinión de Ricardo Ospina

Lo ocurrido el pasado fin de semana demuestra que el régimen de Nicolás Maduro hará todo lo que esté a su alcance para mantenerse en el poder.





En Cúcuta, la gente se debate entre la zozobra y el miedo, porque no sabe qué vaya a pasar luego de la ruptura de relaciones ordenada desde el Palacio de Miraflores.





Hoy los puentes fronterizos permanecen cerrados, con personas que intentan cruzar por la trocha, dispuestas a todo para cumplir con la entrega de la ayuda humanitaria.





Para algunos académicos, esta decisión de Maduro, podría ser considerado como darse “un tiro en un pie”, porque miles de venezolanos que viven en San Antonio, San Cristóbal y otras poblaciones, pasaban todos los días a Colombia a conseguir comida y medicinas.





Ahora eso no es posible y puede agregarle presión a la olla en la que se ha convertido la situación en Venezuela. La situación es muy difícil para cinco millones de colombianos que viven en el vecino país y que a partir de ahora están sin asistencia consular.





El reto para Juan Guaidó es enorme, porque ahora, luego del fracaso del primer intento para ingresar ayuda humanitaria a Venezuela, tendrá que mantener cohesionados a sus seguidores y a quienes lo ven como la esperanza política para su país.





Además, Guaidó tiene el reto de que el “vamos bien”, que es su lema, pase de las palabras a los hechos y también tiene que regresar a Venezuela, para tener espacio político, ya que no tendría ninguna importancia ser un presidente encargado en el exilio.





Es muy importante la desbandada de más de 150 guardias nacionales y militares que han llegado a Colombia tras desconocer a Maduro, pero hay que decirlo, es insuficiente para cumplir con el objetivo de obligar al inquilino de Miraflores a dar un paso al costado para renovar el poder electoral y convocar a elecciones libres.





Se dice rápido que “todas las opciones” están sobre la mesa, incluida la militar, para sacar del poder a Nicolás Maduro, pero sin duda, en la práctica esto es profundamente riesgoso, para Colombia y para la región.





Hoy, el Grupo de Lima, profundamente dividido en torno a la opción de una intervención militar en Venezuela, se reúne en Bogotá, con la presencia del vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence y del presidente encargado Juan Guaidó.





Siempre, la diplomacia debería cerrar el paso a la guerra, por las terribles consecuencias que conlleva un conflicto armado, lamentablemente esa opción para Venezuela parece cada vez más lejana.





Guaidó abre la puerta para pedir una intervención extranjera, Julio Borges dice que hoy van a pedir el uso de la fuerza para sacar a la dictadura, Andrés Pastrana pide que se aplique la norma que permite la entrada de tropas extranjeras en Venezuela. Los tambores de la guerra retumban desde varios sectores.





La tranquilidad de los colombianos está en juego. Hoy el presidente Iván Duque tiene en sus manos una trascendental decisión. Siempre hay que recordar que, para el tránsito o presencia permanente de tropas extranjeras en el país, se requiere el aval del Senado y eventualmente del Consejo de Estado.