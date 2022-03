Óscar Iván Zuluaga , candidato a la Presidencia por el Centro Democrático, contó que su hija lo criticó por mostrarse muy serio en la campaña, mientras que en su ambiente familiar es bastante alegre. El aspirante narró detalles poco conocidos de su vida en el especial 'El lado B de los candidatos' de Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire.

“Ella me dijo, papá, es que tú eres muy serio. Todo el mundo dice que eres muy serio, que como ministro de Hacienda, que mire esa cara, que a toda hora eres serio. ‘papá, tú no eres así’, cuánto nos reímos en la casa, cuántos ratos alegres, cuánto tomamos del pelo, cómo llegas tú. Yo voy a poner la faceta de lo que tú eres en verdad’. Porque no es una cosa montada para redes.”

“Juliana es una mujer muy alegre, que acaba de terminar su carrera de Filosofía joven. Ella me dijo, papá, yo te quiero acompañar. Qué bueno que en las campañas uno no esté tan solo. La campaña es muy extensa, uno va por el país, llega en la noche a un cuarto de hotel. Qué bueno estar con una persona de la familia, como estar en casa, estar pendientes: ‘llama a tu mamá, llama a tus abuelos’. Yo soy muy familiar. Es una forma de estar conectado con la familia en medio de la frialdad de la campaña”, contó el aspirante.

Escuche a Óscar Iván Zuluaga en El lado B de los candidatos en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: