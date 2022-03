"Lo hago de manera espontánea": Óscar Iván Zuluaga sobre su video 'perreando' en TikTok

Óscar Iván Zuluaga , candidato a la Presidencia por el Centro Democrático, contó que sus apariciones en redes sociales, donde sale hasta perreando, son de manea espontánea. El aspirante narró detalles poco conocidos de su vida en el especial 'El lado B de los candidatos' de Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire.

El candidato explicó que siempre ha sido un hombre serio, e incluso sus expresiones le sirven para que la gente lo asocie con la seriedad, sin embargo, ahora las redes han permitido que comparta con sus seguidores su lado mas amable.

Publicidad

Zuluaga ha aparecido incluso bailando, cantando o cumpliendo con retos virales, por lo que muchos podrían pensar que le quita seriedad a lo que hace, pero él considera que se trata de una nueva forma de comunicación y actúa en cada clip de manera espontánea.

Publicidad

Sabe que los videos que se han viralizado generan criticas, las cuales acepta y entiende que no son contenidos que le gusten a todos.

"Lo que he hecho, lo he hecho tranquilo y las criticas son bienvenidas", señaló el candidato Zuluaga.

Publicidad

De igual forma, señaló que pese a los comentarios, seguirá disfrutando de las nuevas formas de llegar a la audiencia: "No creo que la reflexión sea, 'como usted es serio, entonces no salga en redes', no, esto es un tema de ensayo y error, algunas veces hay que ser espontáneo, algunas veces una cosas salen bien, otras menos bien, otras son menos chéveres, nada, yo lo miro de manera espontánea", declaró el candidato.

Escuche al candidato Óscar Iván Zuluaga en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: