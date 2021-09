Aída Avella denuncia que su oficina el Congreso fue violentada

La senadora Aída Avella denunció que su oficina en el Congreso de la República fue violentada en la mañana de este miércoles, 22 de septiembre. Aún se desconoce si hay objetos o información robada.

“Cuando llegamos por el interior una de las chapas está volando. (…) No es la primera vez que sucede en el Congreso. A Iván Cepeda también le han violentado la oficina. Nos preguntamos qué pasa, por qué las chapas aparecen dañas. Esto no es normal en un edificio tan vigilado”, dijo la senadora en diálogo con BLU Radio.

Avella manifestó su preocupación, pues, según señaló, hace parte de un plan contra el Pacto Histórico. “Aquí tienen que responder los que vigilan. (…) Me parece que es muy grave que en las oficinas del Congreso suceda eso. Hay que pedir que por lo menos respeten las oficinas. No puede ser que seamos los de la oposición los que suframos estas cosas”.

En ese sentido, añadió: “Yo no estoy enjuiciando a nadie. Vamos a esperar qué pasa. Me preocupa que sea en un centro vigilado. Son cosas que no pueden volver a pasar, que los parlamentarios de la oposición seamos objetos de que puertas y ventanas de las oficinas sean abiertas”.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU: