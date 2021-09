"No creo en la visión de país de Petro, si gana no estaría en la foto con él": Juanita Goebertus

Sigue la división en el Partido Verde por cuenta de los integrantes que insisten en participar en la consulta de la Coalición de la Esperanza y aquellos que, por el contrario, se acercan al Pacto Histórico por Gustavo Petro.

Juanita Goebertus, representante a la Cámara por la Alianza Verde, reiteró en BLU Radio su apoyo hacia el precandidato Alejandro Gaviria y señaló qué haría sí a la Casa de Nariño llega Gustavo Petro.

“Lo que tuvimos hace un par de días fue una reunión de líderes del ´Partido Verde que llamaron a Alejandro Gaviria para buscar fuentes que permitan una consulta que unifique al centro. El motivo de la reunión es evitar los errores de 2018. (…) Creo que Alejandro tiene el potencial de unir a distintos sectores y manda señales de tranquilidad de que no va a poner en riesgo la economía ni el Estado de derecho”, dijo Goebertus.

En cuanto al tema de Gustavo Petro, la representante agregó: “Creo en la competencia democrática. No creo en la visión de país que él plantea. Si gana no estaría en la foto con él. Si el Partido Verde tomará la decisión de estar ahí, de ser partido de Gobierno, varios de nosotros no nos podríamos ver reflejados”.

Goebertus, finalmente, añadió que su apoyo a Alejandro Gaviria no es “en función de un cargo”, pero que entiende las desconfianzas que genera.

