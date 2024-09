Angélica Lozano a Gobierno: "¿No ejecutan por ineptitud o guardan plata para otra época?

En el marco de la discusión que se lleva a cabo en el Congreso para establecer el presupuesto nacional para el próximo año y la nueva reforma tributaria, la senadora Angélica Lozano hizo un llamado de atención por la poca ejecución.

“Sin ejecución no hay reactivación y el Gobierno no ejecuta y pide más y derrocha, porque además tiene unos gastos que hay que reducir, que no se traducen en bienestar”, dijo Lozano en Mañanas Blu.

En ese sentido, la senadora Angelica Lozano hizo un llamado a gastar los recursos de manera eficiente y a no recurrir a una nueva reforma tributaria. Reiteró que la ineficiencia ha creado un gran problema de caja; por lo que planteó la pregunta de si los recursos se están guardando para ejecutar en otro momento.

“Entonces aquí la pregunta es: no ejecutan por ineptos o porque están guardando la plata para otra época y momento”, agregó.

La senadora Lozano aseguró que en el Senado no hay ambiente para aprobar la reforma tributaria. Sin embargo, advirtió que es necesario reducir aún más el presupuesto y sincerarse en cuanto a la capacidad de ejecución.