"Estamos esperando que presente un presupuesto ajustado": Efraín Cepeda a Petro

Un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el presidente de la República,Gustavo Petro, y el del Congreso, Efraín Cepeda, se conoció este sábado 7 de septiembre, luego del anuncio del parlamentario de tener los votos para hundir la reforma tributaria, en la que el Ejecutivo pretende reunir $12 billones para cubrir el déficit fiscal.

La propuesta del senador del partido Conservador consiste en ajustar el presupuesto general de la nación del 2025 de $523 billones a $511 billones, y que sea con la reforma con la que se gestione la diferencia entre la propuesta original y la que se espera que se presente de nuevo.

"Viene el martes y vamos a sacar esos 12 billones de pesos. Si el Gobierno no saca esos 12 billones antes del martes, vamos a negar el monto completo para que se recomponga el presupuesto. Tenemos los votos”, indicó el presidente del Congreso en el Congreso de la Andi, en Medellín.

Tras la molestia del jefe de Estado, que cuestionó el anuncio hecho por Cepeda, la respuesta del titular del legislativo no se hizo esperar y con un contundente mensaje le salió al paso a lo dicho por Petro en redes sociales.

Publicidad

“Qué paradoja, lo que dice el presidente del Congreso ante la Andi, es que tiene lo votos para hundir la ley de financiamiento, que permite que todas las empresas de la Andi bajen su impuesto de renta corporativa. Levantar la piedra para dejarla caer sobre los pies”, expresó el mandatario.

A lo que Cepeda, insistió en que están a la expectativa el martes 10 de septiembre de que se ajuste el monto que se pedirá para la vigencia entrante. “Presidente, en el Congreso estamos esperando que presente un presupuesto ajustado que podamos discutir responsablemente y sin presiones”, expresó el congresista.

Trino de Efraín Cepeda. Foto: cuenta X @EfrainCepeda.

Publicidad

En su juicio, “algo tan trascendental para el país” exige una grado de responsabilidad mayor. Y dejó en claro que en legislativo no están pensando en “empresas que hagan parte de un gremio u otro”, sino en la conveniencia general del país, “y sobre todo la reactivación económica”.

“Le recalco que en el presupuesto no pueden estar los 12 billones de una reforma tributaria que no conocemos. Eso se debe discutir por separado, escuchando a todos los sectores. No están los votos para aprobar esos 12 billones a ciegas. El Congreso es el Camino”, puntualizó.