Efraín Cepeda: “Dije a Petro que no se puede aprobar reforma tributaria a ciegas”

Se reunieron, por primera vez, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y el presidente Gustavo Petro con el objetivo de discutir las reformas que actualmente están siendo tramitadas en el Congreso y que son de vital importancia para el futuro del país. Uno de los puntos centrales fue la tributaria y su aprobación.

Durante la reunión hubo mensajes de lado a lado. Cepeda mencionó, en diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, que es necesario que exista un articulado ajustado y con decisiones definitivas antes de aprobar cualquier reforma tributaria. Resaltó la importancia de discutir sobre textos y de conciliar de “manera responsable” para evitar errores pasados.

“Realmente, expresé que no se podía aprobar una reforma tributaria a ciegas. Solo unos esbozos que nos dio el ministro de Hacienda, pero no hay un articulado ni mucho menos decisiones definitivas y, realmente, no es responsable; el Congreso de la República tiene que ser responsable y discutir sobre textos y sobre textos que se concilian”, subrayó.

También se refirió a la complejidad de esta reforma y la importancia de no imponer más impuestos corporativos ni a personas naturales, especialmente, a la clase media. En ese sentido, propuso dividir el proceso en tres etapas: discusión del presupuesto general de la Nación, discusión de la reforma tributaria y análisis de recursos adicionales en caso de ser aprobada.

“Y, además, pues el espacio para una reforma tributaria es bien complejo porque no puede haber más impuestos corporativos, aunque exprese el ministro que lo vaya a rebajar; no puede haber impuestos a personas naturales que están al límite también, ni siquiera a la clase media”, expresó

Además, el senador destacó la necesidad de garantizar la estabilidad económica y la reactivación del país a través de la inversión privada y la generación de empleo. En este caso, señaló que la incertidumbre generada por la falta de definición en la reforma tributaria afecta la inversión y la reactivación económica.

En cuanto a la pregunta sobre la posibilidad de aprobar las reformas sin recurrir a una reforma tributaria, Cepeda aseveró que existen soluciones alternativas como el recorte de gastos y la revisión de la ejecución presupuestal. Además, resaltó la importancia de escuchar a las comunidades y sectores afectados para tomar decisiones responsables por el país.

Sobre la reunión en sí, duró aproximadamente dos horas y contó con la presencia del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. El presidente del Senado recalcó que hay una colaboración “armoniosa” entre los poderes públicos, tal como lo establece la Constitución y por eso también aceptó la invitación del presidente Petro en esta línea de cooperación.

Finalmente, respecto a los rumores de que se le está ofreciendo mermelada para volver al Partido Conservador al Gobierno, fue tajante al negar cualquier tipo de participación y enfatizó su independencia como presidente del Senado.