Así es el proyecto con el que Gobierno busca regular la inteligencia artificial

El ministro de Tecnologías de la Información (TIC), Mauricio Lizcano , reveló el enfoque del proyecto del Gobierno para regular la inteligencia artificial (IA) en el país. La iniciativa surge ante la creciente preocupación sobre los riesgos y la ética relacionados con el uso de la IA, en un contexto donde la misma se ha extendido globalmente.

"Lo que estamos haciendo es concertar para presentar un proyecto que no mate la innovación", explicó Lizcano en Mañanas Blu. Con 12 proyectos de ley en trámite, el Gobierno busca consolidar propuestas variadas, manteniendo el objetivo de fomentar la innovación en el ámbito de la inteligencia artificial. La regulación se fundamentará en principios y valores que guíen el desarrollo de esta tecnología, garantizando que no haya prejuicios ni sesgos.

En ese sentido, el ministro destacó la necesidad de clasificar las aplicaciones de IA según su nivel de riesgo. "Las inteligencias artificiales con alto riesgo, como las relacionadas con armas y seguridad nacional, requerirán autorizaciones específicas del Gobierno", señaló. Para sectores como la educación o la salud, las restricciones serían mínimas, permitiendo una libre empresa.

El ministro Lizcano también especificó que la regulación colombiana seguirá la línea de la normativa europea, aunque a diferencia de Europa, no establecerán una institucionalidad compleja para la supervisión de la IA. "No vamos a crear un comité ético específico como lo hizo Europa, pero sí aseguraremos que las aplicaciones de la IA no vulneren derechos humanos", enfatizó.

Video de Messi sobre la COP16

El ministro también se refirió al reciente incidente ocurrido con un video manipulado de Messi sobre la COP19, advirtiendo sobre el peligro que representa la generación de contenido falso a través de la IA. Destacó que las noticias falsas se han vuelto más difíciles de identificar debido al avance de la tecnología, lo que subraya la importancia de las nuevas regulaciones para proteger la sociedad.