Colombia busca potenciar su transformación digital: habla Mauricio Lizcano, ministro de las TIC

En diálogo con Blu Radio, el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) de Colombia, Mauricio Lizcano, detalló la ambiciosa estrategia del Gobierno del presidente Gustavo Petro para transformar digitalmente al país.

Esta estrategia, según dijo el ministro TIC, se basa en tres pilares fundamentales: conectividad, innovación y educación digital.

Conectividad

El primer pilar, según Lizcano, es la conectividad. Actualmente, alrededor del 60% de los colombianos tienen acceso a internet. El objetivo del Gobierno es aumentar esta cifra al 85% para finales de año. Este esfuerzo incluye llevar internet a regiones remotas como el Pacífico y La Guajira, así como mejorar la conectividad en áreas urbanas que también enfrentan desafíos.

"Tenemos dificultades en lugares populares de las grandes ciudades. No crea que porque hay grandes ciudades hay conectividad," explicó Lizcano. Además, el ministro señaló que el acceso no solo se refiere a la infraestructura, sino también a la asequibilidad y el valor percibido del internet.

Innovación

El segundo pilar es la innovación. Lizcano destacó la importancia de crear ecosistemas de innovación específicos para cada región del país.

"Hicimos un mapa por regiones donde identificamos cuáles son los sectores sobre cada región puede crecer", mencionó el ministro.

En Cartagena, por ejemplo, el ministerio está financiando una aplicación de turismo que proporcionará precios sugeridos y ubicaciones de operadores turísticos oficiales.

"Estamos desarrollando una aplicación con emprendedores financiado por el Ministerio. Cinco mil millones para que haya una aplicación de turismo en el celular," dijo Lizcano.

En Barranquilla, se está trabajando en una aplicación para combatir la extorsión. "La tecnología está desarrollando una aplicación que permita evitar, o por lo menos identificar las llamadas," añadió Lizcano, subrayando cómo la tecnología puede resolver problemas específicos de las comunidades.

Educación digital

El tercer pilar de la estrategia es la educación digital. Lizcano anunció un programa para formar a 800,000 colombianos en competencias digitales avanzadas, en colaboración con el gobierno británico y el SENA.

"Estamos formando ochocientos mil jóvenes en código. Un acuerdo que hicimos con el Gobierno inglés," indicó Lizcano.

Este programa busca enseñar a los jóvenes desde edades tempranas, no solo habilidades básicas como manejar Word, sino ciencias de la computación y programación avanzada.

"Estamos aplicando lo mismo que aplica el Gobierno inglés en cualquiera, en Liverpool, en Borno, en Cambridge, en Londres," añadió el ministro.

Potenciando la producción tecnológica

El objetivo final de estos esfuerzos es convertir a Colombia en un productor de tecnología, no solo un consumidor.

"El acceso a Internet es el primer eslabón de la cadena para volvernos productores de tecnología," explicó Lizcano. Con una mayor conectividad, innovación regional y educación digital, el Gobierno espera que surjan nuevas empresas tecnológicas y se fortalezcan las existentes.

Además, el ministro anunció la creación de dos grandes centros de producción de inteligencia artificial, uno en Bogotá y otro en Zipaquirá, en colaboración con la Universidad de los Andes.

"Queremos convertirnos en líderes en inteligencia artificial," afirmó Lizcano. Estos centros se sumarán a otros setenta centros de formación que se construirán a lo largo del país, adaptados a las necesidades específicas de cada región.

A pesar del optimismo del ministro, aún existen desafíos significativos. Un estudio reciente reveló que el 27% de los estratos uno y dos no ven valor en el internet y no están dispuestos a pagar por él. "No están dispuestos a pagar por el internet porque no lo ven como una prioridad dentro de sus gastos de familia," destacó Lizcano. Para abordar esto, el ministerio lanzará campañas de apropiación y ofrecerá vouchers de internet a los estratos bajos.