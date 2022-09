“Contrato de Nerú es coherente con un Gobierno incluyente”: Mauricio Lizcano, director del Dapre

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), habló en Mañanas Blu sobre el plan de austeridad que presentó el Gobierno de Gustavo Petro, que planteó límites en materia de contratación, viáticos, vacaciones y asignación de vehículos oficiales.

Lizcano defendió la contratación del coreógrafo Nerú y sostuvo que no se justifica comparar un contrato de 28 millones con los 4 billones de pesos que significará el ahorro para el erario gracias a la directiva de austeridad.

“El ahorro del Dapre que estamos haciendo en la eliminación de las altas consejerías, en todos los cargos, es de 33.000 millones de pesos. Comparar un ahorro de 4 billones de pesos o de 33.000 millones con un contrato de 28 millones no es justificable. Nerú tiene todas las condiciones para ejercer todas las condiciones. Es experto en todos estos temas. Nosotros en el Dapre necesitamos una persona que ayude con el bienestar, tenemos un gimnasio, queremos mejorar las condiciones de los empleados”, indicó Lizcano.

El funcionario dijo que la contratación del famoso coreógrafo es coherente con un Gobierno incluyente y destacó su trayectoria y experiencia.

"Nerú tiene toda la experiencia y el liderazgo. Este es un Gobierno diverso, que quiere enviar mensajes de diversidad y él también hace parte de unas minorías que nos interesa mucho que estén. Es una decisión que tomé yo, es coherente con las grandes decisiones que está tomando el Estado", sostuvo.

Sacerdote para el oratorio

El director del Dapre, además, se refirió a la contratación del sacerdote Álvaro Duarte, quien tendrá un contrato de prestación de servicios profesionales con el objeto de desarrollar actividades de fortalecimiento de la cultura de principios y valores para contribuir al mejoramiento del clima laboral.

“La Presidencia de la República siempre ha tenido un cura, un padre que dirige el oratorio que hay en la Casa de Nariño. Que dicta misa y ayuda con asesoría espiritual de los funcionarios. Esto no es de hoy, todos los presidentes han tenido un padre; también lo tiene el Congreso de la República, ese es un convenio que hay con el Episcopado”, sostuvo el funcionario.

“La primera dama es una mujer muy devota y tenemos una un padre para que nos ayude. Todos estos padres históricamente han tenido un apoyo por parte de la Presidencia, eso ha sido histórico. Es una relación que hacemos con la Iglesia. Se le pagan 5 millones de pesos de apoyo por esa gestión”, concluyó el director del Dapre.

Contratos de prestación de servicios

El funcionario dijo que los contratos de prestación de servicio con el Estado se reducirán en un 30%.

“Lo que estamos diciendo es que en contratos de prestación de servicios cada entidad debe reducir el 30%, que cuando sean de apoyo a la gestión, por ejemplo, una persona que no está en asesoría, no se puede tener más de un contrato; esto, porque no se entendería la razón de tener dos o tres contratos, pues no se justificaría la forma en que puede estar todo el día o mucho tiempo en la entidad o donde debe trabajar”, declaró el funcionario.

Según Lizcano, quienes no van a continuar con el Estado son porque no se necesitan. El funcionario opinó que estas son ‘corbatas’, que no cumplen con el objeto de sus contratos o que están ahí por compromisos políticos.

“Los contratos de prestación de servicios van a continuar, porque hay mucha gente que se preocupa si se eliminan, por supuesto no. No se toca la nómina porque eso es de ley, de estructura del Estado. No tenemos facultades legales en este momento para tocar la nómina, sería solo con el Congreso”, dijo el funcionario.