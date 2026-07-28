Así es la Arena USC, lugar elegido por Abelardo De La Espriella para su posesión

La Arena USC, ubicada en las instalaciones de la Universidad Santiago de Cali, fue seleccionada como el escenario para la posesión de Abelardo De La Espriella, como adelantó Blu Radio y confirmó Carlos Andrés Pérez, rector de la institución, en entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM este martes.

El escenario cuenta con una infraestructura diseñada para albergar eventos de gran magnitud y tiene capacidad para aproximadamente 2.600 personas. "Este es un auditorio con capacidad para aproximadamente 2.600 personas", explicó el rector de la Universidad Santiago de Cali.

La Arena USC también tiene una plazoleta contigua equipada con una pantalla de grandes dimensiones. De acuerdo con Pérez, se trata de "la pantalla más grande del país", lo que permitiría ampliar la capacidad del espacio para quienes no puedan ingresar al auditorio principal.

En cuanto a la logística, el lugar dispone de 740 espacios de parqueadero en su zona subterránea y, según explicó el rector, podrían habilitarse otros 420 adicionales. Esta capacidad sería clave para atender el desplazamiento de asistentes durante una ceremonia de estas características.



Otro de los aspectos destacados por Carlos Andrés Pérez es la ubicación estratégica de la Arena USC. El escenario se encuentra cerca de la Tercera Brigada, el Batallón y diferentes centros de atención en salud, elementos que podrían facilitar la operación de seguridad y atención durante el evento.

El rector también mencionó que, dependiendo de las necesidades de la organización, podrían adaptarse algunas zonas para permitir el aterrizaje de helicópteros. Esta posibilidad haría parte de las alternativas logísticas que podrían evaluarse para garantizar el desarrollo de la posesión presidencial.

Arena USC Foto: Universidad Santiago de Cali.

"El año pasado este espacio fue seleccionado como el tercer sitio de eventos más importantes de América Latina", destacó Pérez al referirse al reconocimiento que recibió el escenario y a su capacidad para acoger actividades de gran convocatoria.

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Por ahora, la Universidad Santiago de Cali espera recibir la información oficial sobre la avanzada y los detalles de la organización del evento. "Estamos esperando tener una comunicación oficial con lo que será toda la avanzada, pero ya se está coordinando cómo serían los primeros pasos", aseguró el rector.

Pérez explicó que la selección de la Arena USC también estaría relacionada con la capacidad de Cali para albergar este tipo de acontecimientos y con la experiencia de la universidad en la operación de grandes eventos. La institución, agregó, cuenta con personal capacitado para responder a las exigencias logísticas.

"Creemos que podemos darlo por la capacidad de la ciudad para ese tipo de eventos y la conexión que tiene la universidad con el escenario", afirmó el rector, quien anticipó que probablemente participarán operadores especializados en la organización de la ceremonia.

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Frente al presupuesto que se destinaría para la realización de la posesión en la Arena USC, Carlos Andrés Pérez indicó que todavía no se ha abordado ese tema. Según explicó, la universidad recibió apenas durante la mañana la información de que el escenario había sido seleccionado.

"No hemos tocado todavía el tema del presupuesto, recién por la mañana nos informaron que se había seleccionado la arena para la posesión del presidente", concluyó el rector de la Universidad Santiago de Cali.