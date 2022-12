Así fue el primer debate de moción de censura al ministro de Defensa, Diego Molano

Fueron cerca de ocho horas de debate de la primera moción de censura que afrontó el ministro de Defensa Diego Molano , en las que los partidos de oposición pidieron su renuncia por su responsabilidad en los excesos de la fuerza pública en el marco del paro nacional, en contra de los manifestantes, a su turno los partidos del Gobierno, defendieron la gestión del Ministro .

Uno de los citantes al debate fue el senador Iván Cepeda, quien responsabilizó al Ministro de Defensa por las víctimas durante las protestas.

“Usted tiene responsabilidad en el uso de las llamadas armas de letalidad reducida, en las nuevas modalidades de acción llamadas parapolicial, son muy largas las listas de hechos en las cuales civiles han participado en acciones criminales disparando contra jóvenes en el país”, dijo Cepeda.

#PlenariaSenado_Mixta | Para concluir su intervención el s. @IvanCepedaCast dijo: “Se requiere urgentemente en el país una reforma de las instituciones de la fuerza pública, se requiere el desmonte del escuadrón móvil antidisturbios”. pic.twitter.com/wbYCsZhbVr — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) May 24, 2021

A su turno el senador Gustavo Petro lanzó duras acusaciones en contra del Jefe de la cartera de defensa.

“Usted es corresponsable de terrorismo de Estado y los generales tienen que saber que la quiebra ética del Estado implica también que sus actuaciones ha quebrado éticamente la Policía de Colombia, este rastro de sangre que ha provocado (el ministro) lo acompañará durante toda su existencia por ser irresponsable político”, declaró Petro.

Mi intervención en el senado sobre la moción de censura al ministro de defensapic.twitter.com/KFSySiEbTP — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 24, 2021

Desde el Centro Democrático el senador Ernesto Macías cuestionó las actuaciones de los vándalos durante las protestas.

“¿Quién dio la orden de asesinar con arma blanca, con sevicia, al capitán de la Policía? ¿Quién dio la orden de asesinar al patrullero en Cali por una desinformación en las redes sociales? ¿Quién dio la orden de intentar quemar 10 policías en el CAI de Usme? ¿Quién dio la orden en Nariño, senadores de Nariño, para que se lanzara una bomba incendiaria contra cinco policías?”, dijo Macías.

El Partido Conservador ya había anunciado a la mitad de la tarde la votación negativa de su bancada, algo que ratificó la senadora Esperanza Andrade.

“En este momento, en este contexto y en estas circunstancias una moción de censura contra el ministro Molano, sería un triunfo a las oscuras fuerzas del terrorismo y el narcotráfico que quieren ver rodar su cabeza. No a la moción de censura, el Congreso no puede prestarse para hacerle el juego al terrorismo”, sostuvo Andrade.

Durante la sesión de la plenaria por la moción de censura al ministro de Defensa, @Diego_Molano, respaldamos la protesta pacífica y rechazamos los actos vandálicos contra la fuerza pública. @SenadoGovCo @soyconservador pic.twitter.com/MkwEwWSy3L — Esperanza Andrade Serrano (@EsperanzaSenado) May 25, 2021

Al final de las intervenciones, el ministro de Defensa, Diego Molano respondió por las inquietudes y acusaciones en su contra, en un aparte se refirió a sus polémicas declaraciones en las que acusó a algunas personas con algunos alias que eran presuntos responsables de actos vandálicos en Popayán.

“No es mi talante referirme a líderes sociales con alias, cuando hablo de los líderes sociales me refiero con nombres y apellidos. Lamento si alguno se sintió aludido. Yo me refería a alias, a la destrucción de una URI porque ya había un plan sistemático de atacarla”, afirmó el funcionario.

Respetamos la protesta pacífica, la garantizamos como derecho sagrado, pero somos contundentes contra la violencia y las vías de hecho que afectan los derechos de los colombianos. pic.twitter.com/gZ6QUq4SQU — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) May 25, 2021

Sobre la polémica por una presunta ‘militarización’ de varias ciudades, Molano dijo que se trataba de una asistencia militar, que está debidamente regulada, incluso por el Congreso, y reveló que justamente hace algunos días por esta asistencia, se evitó que algunos vándalos se tomaran el cuarto de máquinas de Hidroituango.

“La asistencia militar no suple no reemplaza a ninguna autoridad civil, la asistencia militar es apoyo a la actuación de protección de activos estratégicos de la Nación”, afirmó el ministro.

Hemos garantizado las manifestaciones, es nuestro deber y responsabilidad. Y la Fuerza Pública actúa con estricto apego a los Derechos Humanos para garantizar las movilizaciones. Tenemos normas que regulan el uso legítimo de la fuerza y cumplimos procedimiento. pic.twitter.com/jsZ0owRV1y — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) May 25, 2021

En el punto de las investigaciones por excesos por parte de miembros de la fuerza pública, Molano dijo que ya hay 144 investigaciones disciplinarias “por hechos ocurridos con ocasión de algunas protestas, de las cuales hay 71 por abusos, 10 por homicidio, 31 por agresiones, 15 por lesiones personales y 2 por abuso sexual”.

La mesa directiva del Senado ahora citará a una nueva sesión para que la plenaria vote a favor o en contra de que el Ministro de Defensa, Diego Molano, deje su cargo. Por su parte, el ministro enfrentará una nueva moción de censura este martes pero ahora en la Plenaria de la Cámara de Representantes.