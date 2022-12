La Plenaria del Senado debate desde las 2:00 de la tarde la moción de censura que ha sido convocada en contra del ministro de Defensa, Diego Molano, por su responsabilidad en las actuaciones de la fuerza pública en el marco del paro nacional.

El clima político en el Senado es de incertidumbre. La incógnita es sobre cómo votará el Partido de la U, situación que se definirá este martes en reunión de bancada; por lo pronto, los demás partidos tienen definida su votación.

Siga en vivo el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano:

Uno de los citantes a esta moción es el senador Iván Cepeda del Polo Democrático, quién afirmó que las cifras por los excesos de la fuerza pública en este paro nacional son alarmantes. “En tono nervioso responde que la movilización pacífica ha sido tratada con talante democrático. No señor ministro, en el momento actual las respuestas cínicas no valen”, afirmó.

Desde el Centro Democrático insistirán en apoyar al ministro Molano, según el senador Gabriel Velasco. "Creemos que el Senado no se deje llevar por las pretensiones electorales de quienes citan este debate para ganar audiencia de cara al 2022", dijo.

Otro partido que convoca esta moción de censura es la Alianza Verde, desde allí el senador Antonio Sanguino explicó algunos de los argumentos para citar este debate: "él ha justificado la represión policial, él ha dado las órdenes al Ejército y a la Policía para que repriman, él ha justificado estas actuaciones, ha protegido a quiénes han violado los Derechos Humanos y ha criminalizado la protesta social", expuso.

Uno de los partidos que definirá esta semana su votación como bancada será Cambio Radical, pero, desde ya, se empiezan a ver las cargas de la colectividad, el senador Carlos Motoa ya anunció su voto: "el partido Cambio Radical aún no toma una decisión oficial, pero en lo que a mí respecta, en lo particular, como senador respaldo la labor, la gestión del ministro de Defensa, votaré no a la moción de censura", puntualizó.

Cabe señalar que este lunes se escucharán a todos los partidos políticos y sus puntos de vista sobre esta moción de censura y la próxima semana se citará a votación para saber si el senado retira o no al Ministro de Defensa, Diego Molano.