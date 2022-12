Familiares de Lucas Villa y víctimas piden al Senado aprobar moción de censura contra MinDefensa

Durante el debate de moción de censura en contra del Ministro de Defensa, Diego Molano, en la plenaria del Senado hubo espacio para escuchar algunas de las víctimas y familiares que se han visto afectados en el marco del paro nacional por abusos de la Policía.

Una de las personas que habló ante el senado fue Sidssy Uribe Vázquez, hermana de Lucas Villa, quién inculpó directamente al ministro Molano.

“Mi hermano fue asesinado en el marco de sus órdenes, señor ministro, mis hermanos en Cali, Bogotá, Pereira, Popayán y toda Colombia están siendo asesinados, torturados, violados bajo sus órdenes”, afirmó.

Además le pidió al senado que apruebe esta moción de censura.

“En las manos de los congresistas está la decisión de detener esta violencia o ser cómplices de ella y las víctimas vigilaremos cada uno de sus votos. Dada la contundencia de los hechos por los que se señala al ministro, por los daños causados a los jóvenes y al pueblo es apenas justo y moral que todos aprueben esta meritoria sanción al ministro”, puntualizó.

“Hoy todos los Colombianos lloramos a nuestros muertos, y nos preguntamos, ¿Dónde está la empatía y todo lo que nos enseñan en la Escuela de ponernos en el lugar del otro? ¡Nos están matando!” Sidssy Uribe, hermana de Lucas Villa.#FueraMolano #ParoNacional24M pic.twitter.com/dasKTcI5fu — Sandra Ramírez (@SandraComunes) May 24, 2021

Sol Uribe, otra de las hermanas de Lucas Villa, les dijo a los senadores que se debe defender el derecho a la protesta.

“Hoy todos los colombianos lloramos a nuestros muertos y nos preguntamos dónde está la empatía y el ponernos en el lugar del otro. Nos están matando y somos el presente y el futuro de nuestro país, somos los que sostenemos este país”, explicó Uribe.

Milena Meneses es la madre de Santiago Murillo, joven que murió en Ibagué, dijo que su hijo no era un vándalo y relató lo sucedido.

“Hay evidencia probatoria, hay videos y pruebas físicas que muestran que mi niño fue impactado por el arma del mayor Jorge Mario Molano Bedoya, estaba a escasos metros de su casa y a dos cuadras donde hay manifestaciones, él solo venía de donde su novia para su casa”, manifestó.

“Hay pruebas que demuestran que mi niño fue impactado por el arma del Mayor Jorge Mario Molano Bedoya, mi hijo no representaba ningún peligro para la sociedad” Milena Meneses, Madre de Santiago Murillo.#FueraMolano #ParoNacional24M pic.twitter.com/NG2CYYdhRF — Sandra Ramírez (@SandraComunes) May 24, 2021

Juan Pablo Fonseca, un joven que perdió su ojo derecho, luego de ser víctima de una de las armas del Esmad, también intervino.

“El policía se encontraba aproximadamente a 15 o 20 metros, él me disparó en un ojo con una de las escopetas que utilizan para el gas lacrimógeno, tuve 22 fracturas, la pérdida de mi ojo derecho, voy para mi sexta cirugía y pues me encuentro en recuperación”, dijo.

Finalmente, Fonseca dijo que se sentía frustrado por esta situación.

“Lo que más duele es como dañan a una persona buena y honesta. Yo trabajo preparando comida y es difícil el día de mañana no seguir cumpliendo en ese sueño, espero poder salir de todo esto algún día. Perdí varios músculos de la cara y me impiden moverla como antes”, precisó.

“Es frustrante como el Gobierno nos mata, así esté vivo es como estar muerto por dentro. No es el dolor físico, es el mental, espero algún día quiten las armas y no ataquen a la población. Necesitamos una vida digna”, añadió Fonseca.

En esta moción de censura han hablado los senadores citantes, quienes han argumentado las razones por las que el Ministro de Defensa, Diego Molano, debe dejar su puesto.

Vea el debate completo aquí: