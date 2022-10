Aún sin afiches de Odebrecht, Santos hubiera podido ganar las elecciones: Mockus

El excandidato presidencial por el Partido Verde en las elecciones de 2010, Antanas Mockus, se refirió al comunicado emitido por la Alianza Verde donde afirmó que les ‘tumbaron las elecciones’ y aseguró que aún sin los afiches que financió Odebrecht, Santos hubiera podido ganar.



“No me gusta el verbo tumbado, me parece prosaico. Los dos millones de afiches de más ayudaron a la victoria de Santos, pero probablemente sin ellos hubiera ganado también, pues cometí algunos errores, pero eso es parte de la cultura electoral”, aseguró el profesor.



El también exalcalde de Bogotá expresó que lo único que quiere es que las reglas formales e informales que rodean el proceso electoral en el país mejoren.



“No voy a llorar sobre la leche derramada, solo expresaré mi deseo de que las reglas formales e informales que rodean el proceso electoral mejoren”, señaló.



Dijo que los estrategas y quienes dirigen finanzas en campañas le dan victoria a ese proceso preelectoral y que por eso terminan “haciendo cosas indebidas”.



“Sería muy lindo que algunas personas confesaran los errores que han cometido, así como lo hizo Roberto Prieto en BLU Radio. Hay que mantener la fe en las instituciones a pesar de las fallas y hay muchas que toca que corregir”, resaltó.



Mockus agregó que “hay gente que piensa que su causa es tan noble que termina justificando sus errores y a cometerlos”.



Con respecto al caso Odebrecht y, en general, a los casos de financiación de campañas por parte de empresas extranjeras, Antanas Mockus reiteró que existe una discusión de carácter pedagógico y que hay que explicar la ley que dice que no se debe recibir financiación de esas multinacionales.



Señaló que “en la campaña de Santos, Odebrecht era una empresa bien vista pero era una empresa extranjera y eso fue algo indebido”.



“Creo que estas cosas no se hacen solas, pero no tengo a nadie para incriminar. Nuestra era es especial porque tenemos sistemas, redes, donde todo se puede saber. Lo importante es que con la tecnología y la presión periodística se está sacando a la luz varios errores”, mencionó.



Mockus fue enfático en decir que cree que en realidad Santos no sabía de ese error y que “tuvo la viveza de buscar financiación”, y así mismo, reiteró el apoyo del mandatario en el proceso de paz con las Farc.