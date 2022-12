Cámara de Representantes aprueba reforma política

Tras cinco sesiones, este martes, fue aprobada en plenaria de la Cámara de Representantes el articulado de reforma política, con una serie de iniciativas que buscan ampliar la participación política y fortalecer los partidos de cara a las elecciones de 2018 y 2022.



Entre los aspectos más importantes aprobados están las listas cerradas de candidatos a partir de 2022, las coaliciones de interpartidistas para listas de candidatos conjuntas a partir de 2018, la conformación de miembros del CNE de origen no político y el llamado senado regional.



El articulado pasa ahora a la Comisión Primera del Senado, y de ahí a la plenaria, donde terminará su tránsito por el Congreso, mientras el gobierno espera que culmine su trámite antes del 30 de noviembre.



“vamos a insistir en los temas que no lograron ser incorporados en la Cámara durante el debate tanto en la comisión primera del Senado como en la plenaria, fundamentalmente un artículo que no logró los votos necesarios en la plenaria de la Cámara, que es el que permite que nuevos movimientos políticos puedan irrumpir en el escenario electoral , acreditando un número mínimo de afiliados, ese es un aspecto central del punto 2 del acuerdo de paz, e insistiremos en él cuando empiece la próxima semana el debate en el Senado”, declaró el ministro del Interior, Guillermo Rivera.



Lo aprobado



En el debate se aprobaron los artículos 1º. , que establece la firma digital que servirá para que los grupos de ciudadanos presenten iniciativas ante el legislativo; el 4º. sobre financiación de partidos políticos con personería jurídica; el 8º. que permite al Consejo Nacional Electoral conocer de la acción de nulidad de los actos de elección por cuerpos electorales, así como los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas; el 9º que establece voto obligatorio para contratantes y aspirantes a cargos con el Estado, el 10º que propone coaliciones interpartidistas para listas de candidatos, el 11º. Que establece que los nueve miembros del CNE serán funcionarios públicos de dedicación exclusiva, es decir, ya no serán de origen político, el 12º también sobre cambios en el funcionamiento del CNE y el 13º sobre acceso meritorio a cargos públicos en la Registraduría.



También se aprobó un artículo nuevo, llamado “senado regional”, que establece la presencia directa de los departamentos que no cuentan con representación en esa célula legislativa, como son Casanare, Caquetá, Chocó, Arauca, Putumayo, San Andrés, Amazonas, Guaviare, Guanía, Vaupés y Vichada.



Lo negado



Los artículos negados fueron el 2º. sobre consultas internas de los partidos, el 3º que establecía porcentajes de afiliados para la conformación de nuevos movimientos políticos, los requisitos para el acceso a los medios de comunicación y la financiación para su mantenimiento. Este artículo, según el ministro del Interior Guillermo Rivera, podrá ser reabierto en su trámite en el Senado.



También fueron negados el 5º, 6º y 7º, que establecían la creación de un tribunal de aforados que reemplazara a la comisión de investigación y acusaciones de la Cámara.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-La Fiscalía le imputó nuevos cargos al expresidente de Conalvias Andres Jaramillo, esta vez por el delito de lavado de activos. Jaramillo no aceptó los cargos.



-La Fiscalía General de Ecuador informó que formulará cargos por defraudación tributaria contra la constructora brasileña Odebrecht por ingresos no declarados entre 2012 y 2016 por valor de más de 120 millones de dólares.



-El director deportivo del equipo de ciclismo Astana, Stefano Zanini, manifestó que el pedalista colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López seguramente correrá el Giro de Italia el año entrante.



