Cambio Radical, dividido tras votación del Plan Nacional de Desarrollo

Menos de 24 horas después de conocerse la noticia sobre una posible alianza entre Germán Vargas Lleras y el expresidente César Gaviria para hacer contrapeso a la agenda legislativa del Gobierno, la ecuación cambió: Cambio Radical y el Partido Liberal salvaron, en primer debate, el Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque.

Aunque había una instrucción clara por parte de Vargas para que los congresistas de Cambio no asistieran al debate, un grupo importante de la colectividad lo dejó plantado en Valledupar y le cumplió la cita al Gobierno.

Arturo Char, Luis Eduardo Díazgranados, Carlos Abraham Jiménez y Modesto Aguilera ayudaron a completar el quórum p

ara votar el proyecto, justo cuando se daba por hecho que terminaría siendo aprobado por decreto.

La información llegó a la capital del Cesar en plena cumbre de Cambio Radical con su jefe natural, quien había dado instrucciones claras a la bancada. El descontento se hizo evidente de inmediato.

“Debemos lamentar la indisciplina de algunos de nuestros compañeros. El Partido había tomado la decisión de no acompañar y no asistir a las comisiones económicas, cuando estamos haciendo presencia en Valledupar. Tanto que han criticado la ‘mermelada’ y creo que se infiltró la mermelada en el partido”, cuestionó el senador Richard Aguilar.

La acusación de Aguilar, sin embargo, fue recibida con sorpresa por parte de los congresistas que llegaron al debate del PND. “Afortunadamente soy una persona bendecida. No necesito ‘mermelada’”, precisó el senador Arturo Char, miembro de una de las familias más influyentes de la economía y la política en la costa Atlántica.

Por su parte, el senador Luis Eduardo Díazgranados, de ese mismo grupo político, se declaró tranquilo y negó que haya ‘mermelada’ de por medio.

“Esto es típico en este país. Si no venía, estaba chantajeando, y si venía, entonces fue que me dieron ‘mermelada’. Tengo tranquilidad en mi conciencia. No me he reunido con ningún funcionario del Gobierno, no he pedido nada, no me han ofrecido nada. Esos comentarios, de pronto, son producto del calor de las circunstancias, esperemos que los ánimos se calmen”, indicó Díazgranados.

Sin embargo, Richard Aguilar insistió en que habrá “decisiones contundentes”.

“Ahí están los nombres muy claros. Lamento tener que expresarme así de los compañeros. Hoy teníamos que estar en Valledupar y no en el Congreso”, agregó.

Otro senador clave en la conformación del quórum fue Mauricio Gómez, del Partido Liberal. El congresista explicó que el PND se salvó “no solamente” por su voto, sino el de “todos los compañeros que llevan 45 días estudiando este plan”.

“Lo más importante era venir a dar la cara al país, mostrarnos en desacuerdo con lo que no nos parecía y de acuerdo con lo que sí”, concluyó.

Más allá de todo el episodio con el PND, lo que quedó claro hoy es que Vargas Lleras no tiene en este momento el control total de su partido y que fichas clave se están rebelando, entre otras cosas, por el tono desafiante de la “orden” que impartió en su intento fallido por evitar la aprobación del proyecto.