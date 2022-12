Campaña de Andrés Guerra denunció espionaje en su sede política

La campaña de Andrés Guerra, el candidato del Centro Democrático para la Gobernación de Antioquia, denunció que en su sede de campaña encontró escondidas seis cámaras y micrófonos con las que le habrían "chuzado" su oficina de trabajo. La Policía desinstaló los equipos y abrió una investigación para determinar quién las puso en el lugar.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad



En la campaña del Centro Democrático para la Gobernación de Antioquia estaba agendado un evento sobre propuestas contra el maltrato animal. Los seguidores de Andrés Guerra llegaron al lugar, ubicado en el barrio Laureles, y solo minutos después la Policía ordenó la evacuación de la sede al encontrar elementos extraños que visualmente parecían un parlante o un reloj de escritorio.

Lo que no se imaginó Guerra era que la Policía, al inspeccionar el lugar, encontró seis de esos elementos que resultaron ser cámaras de última tecnología y, según la Sijín, grababan imagen y audio.

Le puede interesar: Así puede consultar si es jurado de votación en las próximas elecciones

El candidato interpuso la denuncia y les pidió a las autoridades buscar quién y cuándo instaló esos equipos. “No me puedo ponerme a pedir o decir nombres, ni más faltaba, yo no estoy para eso. Es muy doloroso y preocupante que me estén haciendo este seguimiento para saber Andrés en qué anda o cuándo va a caer”, dijo.

Publicidad



Guerra, finalmente, pidió a las autoridades verificar las sedes de los demás candidatos para descartar que también tengan este tipo de elementos ocultos.