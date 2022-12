Candidato a la Gobernación del Atlántico denuncia amenazas contra su vida

El candidato a la Gobernación del Atlántico, Carlos Dennis, denunció que ha recibido amenazas contra su vida y la de su familia por parte de desconocidos que le piden que desmonte su campaña.

Según Dennis, quien cuenta con el aval del partido cristiano Colombia Justa Libres, a la amenazas se sumó el robo cometido en días pasados en su sede política,

de donde sustrajeron un computador portátil con información valiosa sobre su campaña a la Gobernación.

“Enemigos de esta campaña han pedido en forma amenazante el desmonte de ésta, ante lo cual no nos hemos dejado intimidar”, sostuvo Dennis en un comunicado de prensa.

"Me enviaron mensajes por teléfono con términos vulgares. Me dijeron que ya me tenían ubicado a mí y a mi familia, y que ya tenían conocimiento de nuestros movimientos. Todo es sistemático y hace parte de una campaña de desprestigio, pero esto no me da pie para acobardarme", dijo Denis, convencido de que seguirá firme con su candidatura.

Por su parte, Carlos Dennis Jr, hijo del candidato, también denunció esta situación con un videl colgado en sus redes sociales.

Las amenazas ya fueron denunciadas ante las autoridades, quienes reforzaron la seguridad del candidato a escasos 12 días de las elecciones regionales.

Hace quince días, el también candidato a la Gobernación del departamento, Nicolás Petro, había denunciado amenazas recibidas en su teléfono celular, a través de un grupo de WhatsApp, por parte de un grupo que se identificó como Águilas Negras.