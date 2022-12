Captura de Básima Elías hace tambalear la ‘ñoñomanía’: veedor ciudadano

El veedor de Córdoba Darío Díaz, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU para detallar cuáles son los vínculos del grupo del senador Ñoño Elías en el departamento.



Según el veedor, la captura de Básima Patricia Elías Nader, prima hermana del senador Bernardo Elías, es un duro golpe al poderío que tienen en la región.



“Ella es la mano derecha del senador en Córdoba, sin ella en Córdoba no se mueve nada porque cuando el senador Ñoño Elías es abordado para algo, simplemente dice ‘hablen con Básima’”, explicó.



Dijo que la mujer le manejaba todos los contratos que le son asignados en la Gobernación y los municipios aledaños.



“Ella le maneja la contratación del Plan de Alimentación Escolar (PAE), plata que en la mayoría se pierde. El año pasado el contrato fue de 18 mil millones de pesos y Másima puso a una fundación, le hicieron adición y este año el contrato fue superior a 20 mil millones de pesos. También maneja los contratos para personas con síndrome de Down”, comentó.



Incluso, el veedor departamental confió en que salga a la luz pública una mujer identificada como Leda Guerrero, “su otra mano derecha”.



“La otra mano derecha de Ñoño Elías, que era la encargada de muchas contrataciones en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, llamada Leda Guerrero, que conocí siendo aseadora en una institución y hoy en día tiene una gran mansión que vale unos 5.000 millones de pesos”, destacó.



Darío Díaz se mostró temeroso en que le suceda algo a su integridad luego de todos los operativos en contra de la supuesta infraestructura ilegal de ‘Ñoño’ Elías y su familia.



“Estoy contento que la Fiscalía está haciendo esto, aunque me da miedo porque esto le pude traer el costo de la vida”, aceptó.



