Carlos Bermeo, el político que se convirtió en fiscal de la JEP

Una de las grandes preguntas que surgen a propósito del nuevo escándalo de corrupción que salpica a la Jurisdicción Especial de Paz es cómo un político terminó de fiscal de la JEP, el sistema de justicia creado tras la firma del acuerdo con las Farc.

A raíz de este caso, relacionado con el supuesto intento de frenar la extradición de ‘Jesús Santrich’, apareció el nombre de Carlos Julián Bermeo Casas quien ha sido más cercano a la política que a la justicia.

La primera pista sobre los vínculos de Bermeo con el poder apareció el mismo día de su captura, cuando se conoció que otro de los detenidos, el exsenador Luis Alberto el ‘Tuerto’ Gil, era su jefe político.

En 2004 el cuestionado abogado llegó al Concejo de Popayán integrando la lista de Convergencia Ciudadana, el partido del ‘Tuerto’ Gil. En ese entonces su principal aliado en la colectividad, hoy convertida en Opción Ciudadana, era Jaime Antonio Carmona, quien lideraba a Convergencia en el departamento del Cauca.

Doce años después, Bermeo intentó llegar a la Alcaldía de Popayán y para ello tocó a la puerta del Partido de La U, a través del representante a la Cámara John Jairo Cárdenas. En las elecciones legislativas de 2014 Bermeo jugó un papel muy activo en la campaña de Cárdenas y un año después buscó su respaldo para aspirar a la Alcaldía.

En diálogo con Blu Radio el representante Cárdenas explicó que cuando lo conoció, Bermeo estaba involucrado con una iglesia y le ofreció apoyo.

“Fui a la iglesia, allá estaban ese día en el ritual religioso y me dieron la oportunidad de dirigirme a la gente que estaba allí. Un día cualquiera me pidió el aval de La U, después de que me negué salió furioso conmigo y nunca volvimos a tener algún tipo de contacto”, indicó el congresista.

Tras no conseguir el aval de La U, acudió a su vieja casa política: Opción Ciudadana. Su campaña sacó solo 3.000 votos, que no le alcanzaron para llegar a la Alcaldía.

Después de la ‘quemada’ electoral que sufrió, Bermeo se alejó por un tiempo de la política y volvió a su oficio de abogado. Eso le duró hasta las pasadas elecciones legislativas, cuando se convirtió en aportante a la campaña del exgobernador de Cauca y hoy senador de Cambio Radical, Temístocles Ortega.

En los registros del Consejo Nacional Electoral aparece una donación de $ 5.000.000 en especie a la campaña de Ortega.

Además, Bermeo Casas asesoró la campaña de otro candidato en esas elecciones de Congreso: la de Faber Muñoz, quien fue elegido representante a la Cámara del Partido de La U por el Cauca en esos comicios.

Tras conocer esos vínculos, muchos sectores han pedido claridad a la misma JEP sobre qué fue lo que pesó al momento de definir la designación de Bermeo en esa justicia: su hoja de vida o sus amistades con la clase política.

En la hoja de vida del fiscal aparece que nació el 24 de febrero de 1974, en Popayán. Es politólogo y abogado de la Universidad del Cauca, especialista el Derecho Administrativo, Derechos Humanos y Cultura de Paz. Tiene además una maestría en Derechos Humanos y varios diplomados en gestión pública.

En 2014 fue personero delegado para asuntos administrativos de la capital del Cauca y, previo a su llegada a la justicia especial, fue director general del Consorcio Mediar Abogados.

Las investigaciones de las autoridades serán finalmente las que aclaren si hay o no responsabilidad de otros políticos en este caso de corrupción que tiene en el ‘ojo del huracán’ a la JEP.