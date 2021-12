Carlos Fernando Galán insistirá con su aspiración a la Alcaldía de Bogotá: le dijo no al Congreso

En el país, los partidos y movimientos políticos empiezan a calentar motores y a preparar sus mejores cartas de cara a las elecciones de 2022. En el Nuevo liberalismo se escuchó el nombre del concejal de Bogotá Carlos Fernando Galán para llegar al Congreso; sin embargo, este dijo que no.

“Yo tengo la intención de seguir trabajando aquí en Bogotá en el Concejo. Ustedes saben que aspire una vez, dos veces realmente, la última vez en el 2019 y no quiero descartar esa posibilidad en el futuro. Eso dependerá del partido y de las circunstancias, pero ese es mi plan A”, manifestó Galán.

“Me han pedido que apoye el proceso y lo voy a hacer, para lograr que este partido logre una representación en el Senado y Cámara. Una representación significativa, eso es lo que me han pedido y me he comprometido”, señaló el concejal.

Se conoció este jueves que el partido Nuevo Liberalismo presentará listas al Senado de manera cerrada, mientras que en Cámara sería con la Coalición Centro Esperanza.

Por otro lado, fuentes muy cercanas al Pacto Histórico informaron a BLU Radio que ya están definidos los 10 primeros nombres de la lista al Senado, por el momento el nombre que más suena para encabezar la lista es el senador Gustavo Bolívar, quien hace parte de la Colombia Humana; sin embargo, algunos sectores no descartan el nombre de María José Pizarro, luego de que el propio Gustavo Petro se comprometiera en que la lista la debería ocupar una mujer.

Publicidad

Con la llegada de Roy Barreras como jefe de debate se espera que en los próximos días el Pacto Histórico señale quién será el ungido.

Entretanto, para la Cámara por la ciudad de Bogotá, el Partido Conservador en los últimos días logró un acuerdo con la U, para presentarse en coalición y tener candidatos únicamente, teniendo en cuenta que las dos colectividades son minoría en la capital del país. En esa lista de coalición el representante Juan Carlos Wills tendría la posición número 1, aunque también ha sonado el nombre de Felipe Uzcátegui, quien fue secretario general del partido de la U.

Siga y escuche el podcast de La Intérprete: