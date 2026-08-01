Centro Democrático denunciará a Verónica Alcocer por presunto tráfico de influencias y peculado

Los congresistas del Centro Democrático Óscar Villamizar y Jonathan Pineda anunciaron que presentarán una denuncia penal contra Verónica Alcocer por los presuntos delitos de tráfico de influencias y peculado como interviniente, luego de la divulgación de unos audios que contienen graves señalamientos sobre un supuesto manejo irregular de recursos públicos y de influencia en entidades del Estado.

La decisión se conoce tras la publicación de una investigación de la revista Semana, en la que se revelan grabaciones atribuidas a Eva Ferrer Galcerán, exconsejera presidencial y una de las personas más cercanas a Alcocer durante la campaña presidencial de Gustavo Petro y los primeros meses de su Gobierno.

En los audios, Ferrer asegura que la entonces primera dama habría ejercido influencia en nombramientos dentro de entidades como Ecopetrol, la Dian y el Banco Agrario. También menciona una presunta intermediación en el proceso de compra de los aviones de combate Gripen y sostiene que, durante la campaña presidencial de 2022, Alcocer habría recibido dos millones de euros de un empresario español.

Las grabaciones incluyen además señalamientos sobre presuntos testaferros, posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos y una supuesta red de cobros por reuniones y nombramientos. Ferrer también afirma que en la Consejería Presidencial para la Reconciliación habrían desaparecido cerca de 1.000 millones de pesos y que parte de esos recursos se habría destinado a publicidad y campañas de comunicación. Ninguna de estas afirmaciones ha sido comprobada por las autoridades.



Tras conocerse esas revelaciones, el senador Óscar Villamizar aseguró que los audios demostrarían que los escándalos de corrupción estarían siendo liderados por Verónica Alcocer y afirmó que esos hechos deben ser investigados por la justicia.

Por su parte, el representante Jonathan Pineda señaló que Colombia no puede seguir tolerando este tipo de hechos y pidió a las autoridades competentes que adelanten las investigaciones correspondientes y que, de encontrarse responsables, se aplique todo el peso de la ley.

Eva Ferrer fue una de las principales asesoras de imagen de Verónica Alcocer durante la campaña presidencial de 2022. Posteriormente ocupó los cargos de consejera presidencial para la Niñez y consejera para la Reconciliación. Salió del Gobierno en 2023 tras su distanciamiento con Alcocer y, aunque regresó brevemente en 2025 como asesora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica (Dapre), dejó nuevamente ese cargo poco tiempo después.