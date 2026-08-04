Claudia Zuleta pide a MinTrabajo y MinMinas renunciar a sus cargos en Supersubsidio

La senadora del Centro Democrático Claudia Margarita Zuleta le pidió al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y al ministro de Minas, Edwin Palma, que hagan efectiva su renuncia a la Superintendencia de Subsidio. Según la congresista, de no hacerlo, los dos funcionarios del gobierno Petro podrían intervenir en decisiones relacionadas con la designación de consejeros de las cajas de compensación.

"El ministro Sanguino asumió como superintendente encargado cuando fue separada del cargo la anterior superintendente. En esa condición quedó en una posición que plantea serios interrogantes sobre su intervención en decisiones relacionadas con la designación de consejeros de las cajas de compensación. Posteriormente, esa función fue delegada al ministro Edwin Palma", dijo Zuleta.

Le solicito al ministro @AntonioSanguino y al ministro @PalmaEdwin que el próximo 7 de agosto, último día de este Gobierno, hagan efectiva su renuncia a los encargos que han ejercido en la @Supersubsidio.



El ministro Sanguino asumió como superintendente encargado cuando fue… — Claudia Margarita Zuleta Murgas (@claudiamzuleta) August 4, 2026

En el mismo sentido le pidió a la ministra del Trabajo designada, Natalia López que una vez asuma el cargo el 7 de agosto revise con rigor las decisiones adoptadas en los últimos días de este Gobierno.

"Frente a la convocatoria programada para el 6 de agosto sobre la Caja de Compensación de La Guajira, informo que la estamos revisando con el mayor rigor jurídico. De encontrar irregularidades o actuaciones contrarias a los principios de imparcialidad y legalidad, ejerceremos todas las acciones a que haya lugar", agregó la congresista.