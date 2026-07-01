Colombia necesita conocer la verdad institucional del Estado que se entrega: Restrepo a Petro

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo le envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que pide iniciar el proceso de empalme entre el Gobierno saliente y el gobierno entrante.

"Me dirijo a usted conforme las instrucciones del señor presidente electo Abelardo De La Espriella, con el propósito de iniciar formalmente la coordinación institucional necesaria para adelantar un proceso de empalme ordenado, auditado, verificable, público, responsable y orientado a la estabilización del Estado”, dice la carta.

El documento también fue enviado a la Contraloría y a la Procuraduría. Restrepo dice en esta carta que es importante que el país conozca la verdad institucional.

José Manuel Restrepo Foto: Blu Radio

“El empalme presidencial no debe limitarse a una simple transferencia documental. Debe permitir una comprensión suficiente del estado real del sistema institucional al momento de la transición, incluyendo la situación funcional de las entidades, sus capacidades disponibles, sus interdependencias críticas, los procesos relevantes en ejecución, los riesgos existentes, las restricciones identificadas y los asuntos que requieran especial o urgente atención. Colombia necesita conocer la verdad institucional del Estado que se entrega. Esa verdad no puede ser administrada como conveniencia, ocultada como cálculo, ni fragmentada como expediente. Es condición de confianza democrática, responsabilidad administrativa y respeto por los ciudadanos”, agrega Restrepo en el documento.



En el mismo sentido el vicepresidente electo propone una metodología de empalme, es por eso que propone que cada ministerio, departamento o entidad designe dos servidores públicos para actuar como enlaces institucionales y así se pueda hacer una coordinación técnica, documental, operativa y de agendas de reuniones presenciales y virtuales del proceso. Además proponen establecer los mecanismos para el alistamiento, entrega y trazabilidad de la información institucional.

“El mandato recibido por el nuevo Gobierno no es un cheque en blanco ni una licencia de facción. Es una responsabilidad histórica. Los colombianos han pedido un nuevo rumbo, una recuperación de autoridad, una restauración de confianza y una defensa firme de la República. Ese mandato será ejercido dentro de la Constitución, con respeto por la ley y con sentido superior de Nación”, agrega Restrepo.