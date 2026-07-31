¿Cómo será la descentralización? Carlos Meisel explica los retos al frente de la COT

La descentralización volverá a ocupar un lugar central en el debate político del país durante la nueva legislatura. Así lo anticipó el senador Carlos Meisel, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT), quien afirmó que el reto no será únicamente trasladar funciones del Gobierno Nacional a las regiones, sino otorgarles verdadera autonomía administrativa, fiscal y presupuestal.

Durante una entrevista radial, el congresista sostuvo que Colombia tiene una oportunidad histórica para avanzar hacia un modelo de organización territorial más cercano a esquemas federales, en los que las regiones cuenten con mayores capacidades para definir su propio desarrollo.

"Los que creemos en este país desde la fuerza de sus regiones hemos estado esperando esta oportunidad o esta iniciativa de algún gobierno en los 200 años de vida republicana", afirmó Meisel al explicar su visión sobre el futuro del ordenamiento territorial.

Aunque aclaró que se trata de una postura personal que deberá ser debatida con las diferentes fuerzas políticas en el Congreso, señaló que su apuesta consiste en fortalecer las regiones antes que continuar creando nuevos departamentos y municipios.



Según explicó, una de las tareas inmediatas de la Comisión será avanzar en la reglamentación de la denominada ley de competencias, norma que contempla un incremento gradual de las transferencias hacia los departamentos y que, a juicio del senador, constituye la base de cualquier proceso serio de descentralización.

Meisel insistió en que la autonomía territorial no puede limitarse al discurso político si no viene acompañada de independencia financiera.

"Nada conseguimos con que la Constitución del 91 hubiese contemplado una posible organización político-administrativa del país a través de las regiones si esas regiones no tienen una autonomía financiera y fiscal. Usted es autónomo cuando es responsable de sus propios recursos", sostuvo.

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Menos burocracia y más inversión

El presidente de la COT también planteó la necesidad de replantear la organización territorial del país para hacer más eficiente el gasto público.

Recordó que la creación de nuevos departamentos respondió a necesidades de comunicación y administración propias de décadas pasadas, pero consideró que las condiciones actuales permiten pensar en un modelo basado en la integración regional.

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"En vez de seguir fraccionando el territorio en más departamentos y más municipios, nuestra principal tarea tiene que ser agrupar los entes territoriales para que la platica de la inversión de la gente se vaya menos en funcionamiento y más en los proyectos que la gente necesita", afirmó.

En ese sentido, propuso consolidar regiones con capacidad administrativa y presupuestal propia, capaces de generar economías de escala y optimizar la inversión pública.

La ley de competencias, el gran examen

Durante la entrevista, Meisel fue enfático en señalar que el verdadero examen para el discurso de la descentralización será la puesta en marcha de la ley de competencias.

"Tiene que avanzar, porque entonces todo el discurso de descentralización queda en cháchara", expresó.

Añadió que, si el Ejecutivo no reglamenta y ejecuta la norma aprobada por el Congreso, iniciativas como las sedes alternas del Gobierno o los anuncios sobre mayor presencia institucional en las regiones quedarían reducidos a gestos simbólicos.

"La descentralización se da con transferencias económicas y entregándole responsabilidad a los territorios", puntualizó.

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Para el senador, la autonomía también implica asumir mayores responsabilidades por parte de las regiones.

"Cuando uno exige emancipación, tiene libertad y autonomía, pero también le caen encima unas responsabilidades. Es lo mismo que tiene que pasar con las regiones", explicó.

Barranquilla como sede alterna

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Frente a la propuesta del presidente electo Abelardo de la Espriella de establecer una sede alterna del Gobierno en Barranquilla, Meisel manifestó su respaldo, aunque aclaró que la iniciativa no debe interpretarse como un traslado del centralismo desde Bogotá hacia otra ciudad.

"No podemos pretender que se cambie Bogotá por Barranquilla. Aquí se trata de descentralizar el Estado colombiano en todo el territorio nacional", afirmó.

Abelardo De La Espriella Foto: AFP

Asimismo, explicó que el mandatario puede despachar desde cualquier departamento sin necesidad de una reforma constitucional, aunque un eventual acto legislativo podría darle un marco jurídico permanente a la iniciativa.

Finalmente, al referirse a la anunciada gerencia especial para Bogotá, el senador pidió prudencia antes de emitir juicios y descartó que, en principio, represente una invasión de las competencias del alcalde de la capital.

Incluso sostuvo que Bogotá también ha sido afectada por el modelo centralista del país. "Aquí todos hemos sido víctimas, incluido Bogotá, del centralismo, que es mucho más grande que una situación geográfica. Se trata de una estructura de poder que poco a poco tenemos que empezar a salir de ella", concluyó.