Con problemas en un puesto comenzó la jornada de votación en Barranquilla

A las 8:00 de la mañana de este domingo se abrieron las urnas para votar en todo el país, y en algunos puestos de votación de Barranquilla, lo mismo que en Soledad y Puerto Colombia,

la ciudadanía madrugó a ejercer su derecho al sufragio.

Sin embargo, en el puesto de votación del Colegio Colón no estuvo todo listo a la hora estipulada, y por eso no abrió a tiempo, lo que generó las críticas de los ciudadanos que acudieron a votar. En este puesto no se contaba con tarjetones para votar por la Junta Administradora Local (JAL).

Según el secretario de Gobierno del Distrito, Clemente fajardo, la responsabilidad fue de la Registraduría, pero el puesto se habilitará en cuestión de minutos.

“Este es el único inconveniente que hemos tenido, pero en los otros 133 puntos todo se desarrolla sin contratiempos”, expresó el funcionario.

Quizá, por la recomendación de votar temprano ante el pronóstico de lluvia, en puestos como el del colegio La Salle, en el centro de Barranquilla, la gente acudió en forma masiva desde bien temprano. Incluso, unos pocos durmieron a las afueras para entrar de primeros.

“Nosotros vinimos en familia, llegamos a las 7:00 de la mañana porque a veces se forman filas, pero en esta ocasión el ingreso ha sido tranquilo”, dijo Milena Romero, ama de casa, en las afueras del colegio La Salle.

Las urnas se abrieron dos horas después de la hora estipulada. Sin embargo, las votaciones fueron suspendidas nuevamente porque los tarjetones no alcanzaron.

En Barranquilla hay 3.114 mesas de votación repartidas en 134 puestos,

los cuales son vigilados por 2.430 policías.

Soledad y otros municipios del departamento

Las autoridades investigan una denuncia que se presenta en el colegio Jesús Maestro, del municipio de Soledad, donde en un acta de votación quedó registrado que algunas personas sufragaron antes de la hora estipulada para el comienzo de la jornada, las 8:00 de la mañana.

Estos votos, según el acta, habrían sido incluidos hacia las 7:45 de la mañana, según los jurados.

Por otro lado, las autoridades reportan la captura de dos personas que difundieron amenazas en panfletos contra los ciudadanos que llegaran en buses a votar en el municipio de Manatí.