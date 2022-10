Conozca las propuestas de las cabezas de lista a la Cámara por Bogotá

359 candidatos buscarán quedarse con una de las 18 curules que están habilitadas para representar a Bogotá en la Cámara de Representantes, en las elecciones de este domingo 11 de marzo.

Según la más reciente encuesta de percepción ciudadana de ‘Bogotá cómo vamos’ (noviembre de 2017), el 73% de los habitantes de la capital del país piensa que las cosas van por mal camino. En materia de seguridad, por ejemplo, 3 de cada 10 ciudadanos afirmó haber sido víctima de algún delito en el último año.

Publicidad

¿Qué harán desde el Congreso quienes salgan elegidos en la circunscripción de Bogotá para resolver esas problemáticas? Blu Radio revisó algunas de las principales propuestas de los aspirantes, que son cabezas de lista. Algunos piensan que la prioridad para la ciudad es resolver problemas de inseguridad y movilidad; otros le apuestan a lo social.

- María José Pizarro

La cabeza de lista de los Decentes a la Cámara por Bogotá María José Pizarra estudió artes plásticas, tiene dos hijas y trabajó en la Secretaría de Cultura de Bogotá (2011-2013) y en el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013-2017).

Publicidad



"Mi propuesta es rescatar a Bogotá, tenemos derecho a una ciudad habitable. Trabajaremos por una reforma política. Defenderemos el agua como un derecho fundamental", dijo.

-Irma Herrera, Partido Mira:



Publicidad

En @Baena, Senador y Presidente del @MovimientoMIRA por más de 17 años he visto el ejemplo de la constancia, el trabajo y el verdadero sentido de la Política que es para servir.#CámaraMIRA101#SenadoMIRA2#PásateAMira pic.twitter.com/pvwFPsm3A5 — Irma Luz Herrera Rodríguez (@irmalherrera) March 3, 2018

Cofundadora del Partido Mira. Es economista de la Universidad Santo Tomás, con especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido asesora política del Concejo de Bogotá y el Congreso de la República. Actualmente es vicepresidenta de la colectividad.

De llegar a la Cámara, Herrera se enfocará en promover iniciativas relacionadas con la mujer, la niñez y los jóvenes.

Publicidad

“Voy a trabajar por la mujer, para que tengan más oportunidades laborales, por los niños, para que tengan al nacer un kit neonatal y acceso a guarderías públicas y por los adultos mayores, para que tengan una compensación justa si no logran pensionarse”, señaló a Blu Radio.



-Ángela Sánchez, Cambio Radical:





Mi prioridad y compromiso desde el Congreso es gestionar la creación del Instituto Nacional de Protección Animal, porque #SiEsPosible proteger a los animales, seré la voz de los que no tienen voz. pic.twitter.com/wFOgiJcvOq — Angela Sánchez Leal (@AngelaSanchezL) March 4, 2018



Odontóloga de la universidad El Bosque. Durante los últimos cinco años ha realizado un trabajo en la Fundación Un Solo Corazón, allí continua su labor en favor y defensa de los derechos de las mujeres más vulnerables de la ciudad.



Sus propuestas están direccionadas a la defensa de los derechos de las mujeres, como impulsar y hacer control a las casas de acogida que protegen a las mujeres víctimas de violencia.



“En Bogotá cada 48 minutos una mujer es víctima de un acto de violencia y cada tres días ocurre un feminicidio, por eso mi propuesta desde el Congreso de la República es crear un Código de procedimiento penal abreviado de delitos contra la mujer, para garantizar una protección efectiva”, explicó Sánchez.



-Inti Asprilla, Alianza Verde:



Publicidad



Actual representante a la Cámara. Abogado de la universidad de Los Andes. Según información de Congreso Visible, Asprilla tiene una Maestría en Derecho Internacional Económico de la Universidad de Ginebra Suiza, de la cual se graduó con una mención especial por su tesis sobre ‘Fusiones y Adquisiciones’.



“A Bogotá le proponemos una ciudad sin relleno sanitario Doña Juana, que es un hecho de discriminación ambiental contra los habitantes del sur de la ciudad y, además de eso, en cualquier momento puede explotar. Bogotá necesita un sistema de transporte digno. En las próximas dos décadas deben construirse no una línea de metro, sino varias que constituyan un sistema. Todo peso que se invierta en Transmilenio es un peso que se bota a la basura: no a Transmilenio por la Carrera Séptima”, explicó.



-Edward Rodríguez, Centro Democrático





Continuamos trabajando por Bogotá en la localidad de Usaquen, ganando amigos para el Centro Democrático... pic.twitter.com/6IyyETniZz — Edward Rodríguez (@EDR_CD) March 3, 2018



Su perfil en el portal Congreso Visible reseña que es abogado de la Universidad Libre, adelantó sus estudios en Desarrollo y Políticas Públicas Agrarias en Kyungwook University de Corea del Sur y en Alto Gobierno en la Universidad de los Andes.



Fue asesor de asuntos legislativos del Ministerio del Interior y Justicia. Actualmente es representante a la Cámara y ha liderado iniciativas como la ley de delitos electorales, que endureció las sanciones a gerentes de campañas políticas y candidatos por recibir financiación irregular, entre otras conductas.



“Seguridad. Hay que trabajar en castigar a los reincidentes y devolverle la seguridad a Bogotá. El segundo tema es generar oportunidades con calidad de vida, por eso debemos tener buen sistema de salud, de educación, donde trabajemos por la jornada única y, por supuesto, la transparencia, luchar duro contra los corruptos”, señaló Rodríguez.



-Juan Carlos Losada, Partido Liberal:



Somos #L101 a la Cámara por Bogotá. Nuestro propósito: Defender la vida de todo ser sintiente, eso incluye a los animales y al planeta🐈🐕 🌎 pic.twitter.com/X4on7GkoqT — Juan Carlos Losada ॐ (@JuanKarloslos) January 17, 2018



Abogado, pero también instructor de yoga y meditación. Ya estuvo en el Congreso, pero su elección fue anulada en 2015, pues en ese entonces el Consejo de Estado encontró que le habían sido sumados 19 votos de forma irregular. Es conocido por su defensa a los derechos de los animales.



Propone la segunda vuelta en la elección de alcalde para la capital del país. “Bogotá no se puede seguir dando el lujo de elegir alcaldes con el 30 por ciento, es una muy baja legitimidad que le ha restado gobernabilidad a la capital de la República”.



Losada también propone continuar defendiendo los derechos de los animales y el medio ambiente. “Estamos proponiendo acabar con todos los espectáculos supuestamente culturales con animales, que no son otra cosa que una forma de tortura animal disfrazada de cultura: no más corridas de toros, no más peleas de gallos, no más corralejas y no más coleo”, precisó.



-Juan Carlos Wills, Partido Conservador:





Juan Carlos Wills encabeza la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá de @soyconservador

.@juanchowills pic.twitter.com/LGcnRVqjpz — Bogotá Elige (@EligeBogota) February 24, 2018

Hasta hace pocos meses fue secretario general del Partido Conservador, cargo al que renunció para buscar curul en la Cámara de Representantes. Es abogado con especialización en derecho administrativo y con maestría en política.



Centra su propuesta política en temas sociales, defendiendo iniciativas como la cadena perpetua para abusadores de niños.



“Lucharemos contra la violencia de género, un grave problema que está viviendo la ciudad, no más mujeres maltratadas. Lucharemos contra las drogas, no más dosis mínima ni aprovisionamiento para nuestros hijos en Bogotá. Lucharemos por las personas en condición de discapacidad y sus cuidadores, por las madres comunitarias, así como cadena perpetua para violadores de niñas y niños en Colombia”, propone.