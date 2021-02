Conservadores calientan motores de cara a las presidenciales

El presidente del partido Conservador , Omar Yepes, insistió en que la intención de la colectividad es tener candidato propio para las presidenciales del año 2022 y desde hace algunos días han venido sonando nombres como Juan Carlos Pinzón, Mauricio Cárdenas, Luis Alberto Moreno, Juan Carlos Echeverry, entre otros, y con los cuales se empezará una serie de contactos de manera personal.

“Voy a llamar al doctor (David) Barguil y al doctor Efraín Cepeda y a esos nombres que han ido sonando dentro del partido, al doctor Luis Alberto Moreno, a ver qué están pensando y a urgirlos a que digan que aspiran a ser precandidatos del partido, que aspiran a la candidatura, y que empiecen a hablarle al país”, dijo el líder conservador.

Yepes expresó que a finales del 2020 envió una carta a las directivas de partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical y el Liberal, con miras a explorar una posible coalición.

“Yo me permití escribir una carta a ellos, todavía no he recibido respuesta, pero pretendo ahora que ya se inició el año político, tratar de establecer por lo menos unos diálogos telefónicos con ellos a ver de qué manera empezamos a conversar”, dijo Omar Yepes.

Otros sectores políticos están a la espera de empezar a definir sus candidatos y posibles coaliciones de cara al 2022.