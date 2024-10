¿La Colombia Humana está en crisis? César Barros dice que “se perdió el rumbo”

La situación interna de la Colombia Humana ha alcanzado un punto crítico esta semana. Un grupo de miembros ha decidido renunciar a esta colectividad debido a una creciente sensación de descontento y falta de representación en las decisiones del partido. Entre los firmantes de la carta de renuncia se encuentra el líder social y activista César Barros.

Motivos de la renuncia

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, aclaró que, aunque dejaron el partido, no se han ido del Pacto, es decir, que están intentando “construir una nueva estructura política". En ese sentido, Barros explicó que, desde hace aproximadamente dos años, la Colombia Humana ha perdido su rumbo.

Insistió en que la falta de quórum en la junta directiva, junto con diversas justificaciones para no convocar elecciones, han generado un profundo descontento entre sus bases. Así, contó cuando fue que “se perdió el rumbo” en la colectividad.

"Exactamente hace dos años el partido perdió el rumbo, cuando la junta directiva quedó sin quórum y luego después quedó sin tiempo porque pasó y era una junta extemporánea. Entonces, nosotros, de diferentes motivos, le dijimos 'vamos a hacer la asamblea' como dicen los estatutos, y tuvieron diferentes justificantes, que no había dinero, que no había base de datos, que no había elecciones regionales. Todo eso se fue haciendo. Y después, cuando ya llegó el momento, siguieron dilatando el proceso", aseveró.

El futuro político

A pesar de las renuncias, Barros subrayó la intención de seguir apoyando al presidente Gustavo Petro . En ese sentido, incluso, dijo que todavía no han “abandonado la lucha”.

“Sí, exactamente. Vamos a hacer un frente internacional, la gente que pudo llegar y que le arrebató la Cámara de Representantes de los colombianos en el exterior, que le arrebató a la derecha a ese espacio, pues hemos organizado un frente internacional por los diferentes países en los que estamos. Somos el único partido de Colombia o era el único partido, con la Colombia Humana, que tenía un frente internacional. Hoy se ha fragmentado eso; hoy nosotros nos abrimos a unas nuevas opciones”, detalló.

La pregunta que muchos se hacen es si esta separación debilitará el proyecto de izquierda en Colombia, especialmente ante las elecciones de 2026. Al respecto, Barros insistió que, por el contrario, se fortalece: "Las voces de las bases están resurgiendo y estamos creando una nueva fuerza”.

La división en la Izquierda

La historia de la izquierda en Colombia ha estado marcada, en parte, por la división y la falta de cohesión. Sin embargo, Barros defendió que la Colombia Humana es solo una parte de un espectro más amplio de cambios en el movimiento.

Frustraciones y novedades

Barros también habló sobre las frustraciones que surgieron de la gestión interna y señaló que, a pesar de la renuncia, hay muchas voces que ya no encuentran representación dentro del partido. Con una oferta democrática y una agenda territorial, llamó a la unidad entre las bases para cambiar la política en el país.