Críticas a De La Espriella: "Quieren debilitar al Centro Democrático para quedarse con la derecha"

Continúa el debate político tras la elección de Honorio Henríquez, del Centro Democrático, como presidente del Senado de la República. Decisión que, según expertos, fue la "primera derrota" del gobierno de Abelardo De La Espriella, por lo que el propio presidente electo salió a decir que "no le preocupaba y respetaba la decisión".

No obstante, desde el partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez se ha manifestado una preocupación y una fuerte crítica contra el presidente electo por el trato que le ha dado a esta bancada, en especial en decisiones políticas que sienten que "busca alejarlos de la derecha", según manifestó el senador Rafael Nieto en diálogo con Recap de Blu Radio.

"Quieren debilitar al Centro Democrático para quedarse con la derecha", sostuvo Nieto al referirse a lo que considera una campaña sistemática desde el entorno del mandatario electo para desplazar al partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe como principal referente de ese sector político. Según el senador, la estrategia comenzó durante la campaña presidencial y ha continuado tras las elecciones.

"El propósito de De La Espriella y de su entorno es tener un partido político propio, lo que es legítimo, que recoja la derecha y que el jefe de esa derecha sea De La Espriella. Para eso tienen que atacar al presidente Uribe y al Centro Democrático. ¿Cómo lo han hecho? Pues diciendo un conjunto de cosas que son falsas. Pero que les sirven en su propósito. Por ejemplo, decir que es que nosotros somos de izquierda, o decir que hay un petrouribismo, o un Centro Histórico, o un Pacto Democrático (...) Ellos necesitan debilitar al presidente Uribe y al Centro Democrático para quedarse con la derecha en su partido", criticó.



Abelardo De La Espriella y Álvaro Uribe Foto: Abelardo De La Espriella

Nieto recordó que su partido respaldó a De la Espriella desde la segunda vuelta presidencial y posteriormente fue el primero en declararse bancada de Gobierno, sin exigir participación burocrática ni contraprestaciones. Para él, la elección de Honorio Enríquez representó "la reafirmación de la autonomía del Congreso" y envió un mensaje sobre la independencia del poder Legislativo frente al Ejecutivo. "El Congreso trabajará armónicamente con el Gobierno en lo fundamental, pero tiene autonomía y la tarea de ejercer control político y legislativo", manifestó.

Por otro lado, reiteró su rechazo a la posibilidad de que la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella se realice en una guarnición militar, aunque aclaró que no tiene inconveniente en que la ceremonia se lleve a cabo fuera de Bogotá si así lo aprueba el Congreso.

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"La posesión se hace ante el Congreso y en un recinto civil", sostuvo. En ese sentido, consideró que realizar el acto en una instalación militar enviaría un mensaje equivocado sobre la relación entre el poder civil y las Fuerzas Militares.