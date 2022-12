Cualquiera de los precandidatos representará bien al uribismo: Paloma Valencia

La senadora por el Centro Democrático y precandidata presidencial por esa colectividad Paloma Valencia se mostró satisfecha con sus meses de campaña, pese a que fue descartada como la candidata del uribismo.



Luego de conocer que era la eliminada de la semana de la lista de precandidatos uribistas, la senadora emitió un comunicado en el que asegura que se va satisfecha y confiada.



Vea además: Paloma Valencia, eliminada de precandidatura de uribismo a la Presidencia .



“Tengo la certeza que cualquiera de nuestros precandidatos representará muy bien los postulados del partido, que gobernarán a Colombia desde el 2018. Seguiré trabajando con convicción para seamos además la bancada mayoritaria en el Congreso”, manifestó.



Además, dijo que ser precandidata presidencial del Centro Democrático es “todo un honor” y más siendo una representante del género femenino.



“Me siento orgullosa de haber representado en esta contienda interna a la mujer con la Dra. María del Rosario Guerra. Agradezco a mi partido su empeño en abrirnos nuevos espacios. Con el triunfo del Centro Democrático confió en que avanzaremos en la consolidación de una agenda en beneficio de la mujer colombiana”, finalizó.



Este es el comunicado completo de la eliminada precandidata presidencial:



El presiente Uribe es el promotor de los nuevos liderazgos que trasformarán la política y la forma de gobernar. La crisis económica e institucional que sacude a la República requiere la mano enérgica y firme contra la corrupción y los violentos, y el corazón generoso y grande para derrotar la pobreza, impulsar el sector privado y promover mayor equidad.



El país necesita una renovación política que encarna hoy, inequívocamente, el Centro Democrático. Tengo la certeza que cualquiera de nuestros precandidatos representará muy bien los postulados del partido, que gobernarán a Colombia desde el 2018. Seguiré trabajando con convicción para seamos además la bancada mayoritaria en el Congreso.



Este ha sido un año maravilloso en mi vida; por el nacimiento de mi pequeña hija Amapola, por haber compartido con el Presiente Uribe, los precandidatos y los compatriotas que nos acompañan, y por haber tenido el honor de ser precandidata presidencial del Centro Democrático.



Me siento orgullosa de haber representado en esta contienda interna a la mujer con la Dra. María del Rosario Guerra. Agradezco a mi partido su empeño en abrirnos nuevos espacios. Con el triunfo del Centro Democrático confió en que avanzaremos en la consolidación de una agenda en beneficio de la mujer colombiana.



Recorrí varios departamentos de Colombia, Con Amapola en mis brazos, conversé con la ciudadanía para avanzar en el conocimiento de los problemas que nos aquejan y sobretodo, ahondar la discusión en torno a las soluciones. Ha sido una oportunidad de crecimiento, aprendí y profundice en lo que más me importa: el bienestar de Colombia. Sé q muchos de mis aportes, construidos con la ciudadanía, será materializados por el próximo gobierno de la coalición del NO.



En lo personal me siento afortunada de contar con la amistad de tantos colombianos y su confianza en mis capacidades. A todos ellos los invito a seguir trabajando y rodear con generosidad al candidato que resulte seleccionado.





Creo en Colombia y tengo la determinación de servirle desde cualquier instancia que la vida me otorgue, y la ilusión de que la voluntad de los colombianos y la ayuda de Dios, me permitan un día conducir los caminos de esta amada Nación. Seguiré preparándome, estudiando, adquiriendo experiencia y profundizando mi contacto con la ciudadanía, para que si ese día llega, pueda ser una gran presidenta para Colombia y los colombianos.



Toda mi gratitud, todo mi entusiasmo, toda mi fe para Colombia y para el Centro Democrático.