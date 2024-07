En entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, el representante a la Cámara Daniel Carvalhoexpresó sus preocupaciones y predicciones sobre las próximaselecciones presidenciales de 2026.

Según Carvalho, el Gobierno de Gustavo Petro ha generado tal nivel de descontento que la derecha volverá al poder. Asimismo, manifestó que, a pesar de las grandes esperanzas puestas en un gobierno progresista, la administración de Gustavo Petro ha fallado en cumplir sus promesas.

“Esperamos mucho tiempo tener un gobierno progresista, de izquierda, alternativo, como queramos llamarlo. Ante el incumplimiento de las promesas, la ineficiencia en la ejecución presupuestal y el descontento general que hay en el país con este gobierno, lo que está sucediendo es que en las próximas elecciones el país posiblemente va a retornar en manos de la derecha”, declaró Carvalho.

La frustración del representante se hizo evidente al mencionar los sectores más desilusionados con el Gobierno actual.

“Cuando uno habla con personas que votaron por el presidente Petro, no solo dentro del Congreso, sino en regiones como el Chocó, Urabá y el Amazonas, lo que dicen es que todo se ha quedado en discurso, que allí no ha pasado nada”, añadió Carvalho.

Crítica al estilo de liderazgo de Petro

Carvalho también criticó la actitud del presidente Petro hacia sus críticos y su aparente desinterés en el ejercicio del gobierno.

Él habla de un acuerdo nacional, de un gran pacto, pero después cuando uno expresa alguna crítica inmediatamente sale el mismo presidente o sus ministros a calificarlo a uno de fascista, de paramilitar, de ultraderecha. No le creo a esa aparente voluntad de diálogo y de acuerdo nacional afirmó Carvalho.

El representánte también dijo que la actitud del presidente se refleja en sus observaciones sobre la forma en que Petro maneja sus responsabilidades diarias.

“El presidente le dedica horas y horas de tuits y de tiempo a hablar del conflicto en Gaza, pero no se refiere a los problemas de orden público en Cauca o en el norte antioqueño. Cuando uno ve que el presidente no cumple la agenda, llega tarde a las víctimas y líderes, da a entender que le aburre el ejercicio de gobierno. Le encanta hacer campaña y echar discursos, pero el día a día de la administración pública no parece importarle”, explicó Carvalho.

