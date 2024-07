“Petro renunció a gobernar; está pensando en 2026”: representante Daniel Carvalho

El representante a la Cámara Daniel Carvalho expresó en una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu su preocupación por la gestión del presidente Gustavo Petro. Según Carvalho, el presidente Petro abandonó sus responsabilidades gubernamentales y está centrando sus esfuerzos en laspróximas elecciones de 2026, lo que, según el representante, podría devolver el poder a la derecha en Colombia.

“Cuando uno mira la actitud del presidente frente a sus interlocutores, por ejemplo, que es como con una desidia. Se niega a mirar a los ojos generalmente a su interlocutor. Cuando uno ve que el presidente le dedica horas y horas de tuits y de tiempo a hablar del conflicto en Gaza, pero no se refiere a los problemas de orden público en Cauca o en el norte antioqueño, cuando uno ve que el presidente no cumple la agenda, que le llega tarde a las víctimas, a los líderes afro, a los líderes en el Cauca, al Ejército Nacional, a mandatarios internacionales, cuando uno ve que el presidente aparentemente renunció a gobernar y ya no sé si no hablarnos del 2026 y de una futura constitución, lo que me da a entender a mí es que él le aburre el ejercicio de Gobierno, a él le encanta es hacer campaña y echar discursos, pero el día a día de la administración pública, que es tomar decisiones, corregir cosas, al presidente eso no parece importarle y se nota pues en su actitud y se nota en los resultados de la ejecución”, dijo.

“La derecha volverá a gobernar en 2026”

El representante del Partido Verde Oxígeno dijo que la gestión actual de Petro podría facilitar el regreso de la derecha al poder en 2026.

"El presidente aparentemente renunció a gobernar y ya no sé si no hablarnos del 2026 y de una futura constitución", dijo, sugiriendo que Petro está más interesado en futuras campañas políticas que en cumplir con sus deberes actuales.

Carvalho señaló que el Gobierno de Petro, que generó grandes expectativas por ser progresista y alternativo, ha fallado en cumplir sus promesas.

"Lo que está sucediendo es que en las próximas elecciones el país posiblemente va a retornar en manos de la derecha", afirmó el representante. Esta perspectiva se debe, en gran parte, a la ineficiencia en la ejecución presupuestal y al creciente descontento en el país.

Durante la entrevista, Carvalho destacó el descontento no solo en el Congreso, sino también entre la población que votó por Petro. Visitando regiones como el Chocó, Urabá y el Amazonas, Carvalho constató que las promesas de Petro, como la construcción de acueductos y mejoras viales, no se han materializado

"Todo se ha quedado en discurso, que allí no ha pasado nada", indicó Carvalho, refiriéndose a las promesas no cumplidas del gobierno.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de un acuerdo nacional propuesto por Petro, Carvalho mostró escepticismo. Afirmó que, aunque el presidente habla de un gran pacto, cualquier crítica hacia su gobierno es inmediatamente descalificada.

"Infortunadamente no le creo a esa aparente voluntad de diálogo y de acuerdo nacional", dijo Carvalho, refiriéndose a las acusaciones de fascismo y ultraderecha que enfrentan quienes no están de acuerdo con el presidente.

El representante también mencionó su desilusión personal y la de otros votantes de izquierda. Aunque Carvalho votó por Petro en la segunda vuelta de las elecciones de 2018, no lo apoyó en la última elección debido a la alianza del presidente con el entoncesalcalde de Medellín, Daniel Quintero, a quien Carvalho acusa de corrupción.

Me desilusionó Pedro, y es que yo me di cuenta de que, si era capaz de aceptar el apoyo de un corrupto como Daniel Quintero, entonces no era una persona de confianza explicó.