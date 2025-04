Predicciones previo a la Copa Libertadores: así le irá a Bucaramanga y Atlético Nacional

Este 8, 9 y 10 de abril regresa la fase de grupos de la Copa Libertadores con representación colombiana con Bucaramanga y Atlético Nacional, que llegan con un empate y una victoria en la competencia, respectivamente. Las apuestas no son favorables y preocupa la representación de ambos equipos en esta edición de la competencia, en especial por los rivales que enfrentarán: Racing e Internacional, ambos en condición de visitantes. Pero todo apunta a doble derrota.

Y es que, según datos de Betsson, las apuestas apuntan a que Racing e Internacional conseguirán la victoria en esta fecha 2 de la Copa Libertadores. Por un lado, la 'Academia' parte como favorita con una cuota de pago 1.35 y el conjunto 'Leopardo' de 11.5, es decir, que ven algo imposible que pueda obtener el conjunto santandereano los tres puntos en el Cilindro de Avellaneda. Por su parte, el cuadro de Roger Machado, Internacional, parte como favorito con una cuota de 2.40 y el verdolaga con 3.50; eso sí, acá la historia es otra y aunque parezca derrota fija para Nacional, no es tan lejano que pueda llegar a dar la sorpresa.

Bucaramanga vs. Atlético Nacional // Fotos: X @ABucaramanga y @nacionaloficial

"Este camino ya lo recorrimos. Dos veces conquistamos América, pero la historia no termina aquí. Un país entero nos respalda y una hinchada nos empuja. En el 89 se unió todo un país, nosotros estábamos representando a Colombia. El rey no duda y esto comienza ahora", fueron las palabras de Higuita, quien no pierde la ilusión.

Ambas jugarán el jueves, 10 de abril, esta segunda fecha. Las apuestas no dan la victoria, pero aún así los hinchas mantiene la fe intacta de que los dos clubes hagan una buena presentación continental en este 2025 y en especial porque en su primer partido tuvieron una gran presentación, aunque a los 'Leopardo' les faltó un poco más ante Colo Colo y tener un buen debut.