De la Calle está “atrapado”: Fajardo tras negativa de alianza con liberalismo

Luego de que Humberto de la Calle confirmara este miércoles que irá solo, sin Sergio Fajardo, a primera vuelta debido a la incertidumbre jurídica entorno a una posible alianza, el propio Fajardo reaccionó en su cuenta de Twitter.

El candidato por la coalición Polo-Alianza Verde-Compromiso Ciudadano escribió que “De la Calle quería, pero no podía” y criticó que el candidato del liberalismo esté “atrapado”:

Lástima, @DeLaCalleHum quería pero no podía. Está atrapado. Seguimos el camino para luchar contra la corrupción y clientelismo. SF. pic.twitter.com/YU8UkaiIgc — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) April 5, 2018

Además, carios sectores políticos reaccionaron a la decisión del aspirante liberal. El senador Roy Barreras, del partido de La U y quien fue uno de los más activos promotores de la alianza con Fajardo, responsabilizó a César Gaviria, jefe único del liberalismo, sobre esta decisión que, a su juicio, enterraría de forma definitiva la posibilidad de que De la Calle llegue a segunda vuelta.

“Lamento esa circunstancia liberal. Respeto las decisiones del liberalismo, pues no es mi partido, pero lo que creo es que el doctor De la Calle, que es un gran colombiano, es prisionero de César Gaviria. El ex presidente Gaviria se ha equivocado profundamente”, expresó.



De otro lado, el senador Jorge Enrique Robledo, uno de los líderes de la Coalición Colombia, manifestó que esta situación se veía venir.



“A mí realmente no me sorprende nada la decisión del doctor De la Calle, que es un hombre del establecimiento liberal. Él era el candidato de César Gaviria, de Ernesto Samper, es un candidato santista y eso todo el mundo lo sabe. No es sorpréndete que se ratifique en esas convicciones y se quede allá, eso confirma que la opción de cambio que necesita Colombia es Sergio Fajardo. El cambio es un honor que hay que pagar y no todo el mundo está dispuesto a pagarlo”, indicó.



Finalmente, el senador Antonio Navarro también lamentó esta determinación y explicó que obedecería a que “no se podía resolver el problema jurídico de los $40.000 millones de la consulta, y eso estaba con ponencia negativa en el CNE; en segundo, lugar hay rumores de pasillo sobre un proceso de reconciliación entre César Gaviria y Juan Fernando Cristo”.



El Partido Liberal, por su parte, ha expresado su satisfacción con el anuncio de De la Calle, pues afirman representa unidad de esa colectividad y fortalece las posibilidades del candidato en la primera vuelta presidencial, el próximo 27 de mayo.