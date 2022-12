Decir que soy el candidato de Farc es alucinante: De la Calle a Vargas Lleras

El exjefe negociador del Gobierno en La Habana y hoy precandidato presidencial, Humberto de la Calle, en diálogo con Mañanas BLU rechazó las declaraciones del ex vicepresidente, Germán Vargas Lleras, en las que sugirió que él sería el candidato de transición para que las Farc llegaran al poder.



“Esta es una apreciación no solo falsa, sino inaudita, inverosímil y alucinante”, expresó De la Calle.



Aseguró que tiene una convicción democrática intachable desde sus orígenes y la ha puesto en práctica en la Constituyente.



“Yo voy por una ruta abierta, que es la ruta de la democracia y nada tiene que ver con las Farc. Tampoco tenemos por qué exigirles (a las Farc) que cambien de ideología, lo que les hemos dicho es que hagan política sin armas, con garantías y evitando la violencia contra la población”, dijo.



El exjefe negociador de La Habana calificó de “exageradas” las declaraciones de Vargas Lleras.



“Vargas Lleras acudió al viejo truco de hacer afirmaciones categóricamente falsas sobre los acuerdos y exagerar de manera alucinante, como si desconociera los últimos desarrollos. Muchos de los temas que él propuso ya están resueltos, incluso de buena manera”, añadió.



“Decir, por ejemplo, que 45 millones de colombianos vamos a tener que arrodillarnos en la JEP para que nos juzguen allí, no solo es una exageración, sino una mentira. Los terceros solo acuden a la JEP cuando fueron actores determinantes de los crímenes más graves”, explicó.



De otro lado, el precandidato a llegar a la Casa de Nariño rechazó la ola de violencia que azota al municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, donde este martes fue asesinado otro líder comunitario, que, además, tenía seguridad de la Unidad Nacional de Protección.



“Esto es extraordinariamente grave, es un talón de Aquiles enorme que tenemos, pero lo que no podemos decir es que era mejor tener a las Farc dando bala, que no tenerla”, aseguró.



Dijo que en este municipio del pacífico colombiano hay un fenómeno grave de narcotráfico y de bandas criminales, que el Gobierno debe enfrentar con dureza, por el bienestar de los habitantes de la zona y del país.



“El tema de los cultivos ilícitos es distinto porque allí inciden también elementos de desarrollo agrario, de zonas sin presencia del Estado y con enormes dificultades económicas y sociales”, precisó.



En ese sentido, explicó que le preocupa la simplificación con contenido netamente electoral que se le da a este fenómeno, el cual calificó como “extremadamente complejo”.



“Los programas de sustitución son difíciles, no es un camino fácil porque no se trata de quitarle coca a la gente, se trata de quitarle gente a la coca”, puntualizó de la Calle.



Finalmente, aseguró que en los diálogos de La Habana se mantuvo viva la posibilidad de la aspersión.



“Se repite a diario que nosotros entregamos la aspersión en La Habana y no es así, esas fueron decisiones posteriores a instancias fundamentalmente de las cortes”, agregó.

