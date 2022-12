¿Duque incumplió sus promesas de campaña con propuesta de Reforma Tributaria?

El presidente Iván Duque aseguró en Mañanas BLU que con el proyecto de Ley de Financiamiento no ha faltado a la palabra que empeñó en campaña.

De acuerdo con el mandatario, cualquier persona que contraste sus 203 propuestas de campaña con los resultados del final de su Gobierno entenderá que habrá honrado sus compromisos.

“Lo que más espero es que en el año 2022, el día que deje la Presidencia y una familia que haya votado por mí y revise este proyecto, lo que más espero es que diga, este hombre cumplió”, indicó el mandatario.

“Yo me voy a remangar y me voy a meter directamente en este debate, porque me interesa es que Colombia gane. Esto no es la victoria Duque ni la del Gobierno Duque. Aquí lo que tenemos es que salir todos los colombianos victoriosos en diciembre y decir ‘logramos conseguir el financiamiento para los programas sociales de este país’ y lo vamos a hacer de manera razonable”, agregó.



