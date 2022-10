Duro enfrentamiento entre Juan Manuel Galán y Uribe en plenaria del Senado

A tres días de la marcha que está promoviendo el Centro Democrático en contra de la corrupción y del Gobierno Santos, el senador Juan Manuel Galán arremetió en contra del líder máximo de ese partido, el expresidente Álvaro Uribe, y dijo que éste no tiene la “autoridad moral para señalar el rumbo que requiere Colombia”.



En un video publicado en su cuenta de Twitter (@juanmanuelgalan), Galán hizo un recuento de sonados escándalos de corrupción que han salpicado al gobierno del hoy senador, empezando por su proceso de reelección en 2006 hasta el ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña de su candidato presidencial en 2014, Óscar Iván Zuluaga.



“A usted se le olvida cómo cambió la Constitución a su medida para perpetuarse en el poder, repartiendo notarías entre los congresistas. Se le olvida cómo utilizó los organismos de inteligencia como el DAS para perseguir a la oposición, para chuzar a la Corte Suprema de Justicia, para interceptar las comunicaciones de los periodistas”, indicó.



El congresista agregó otros casos: “Se le ha olvidado que 18 funcionarios de su Gobierno han sido investigados, condenados o están prófugos de la justicia por casos de corrupción, se le olvidó la Yidis-política, se le olvidaron los falsos positivos y cómo miles de jóvenes fueron engañados, asesinados, para ser presentados como bajas en combate ante la promesa falsa de un empleo. Se le olvida cómo Odebrecht financió también la campaña de Óscar Iván Zuluaga”.



Uribe se defiende



Por su parte, en la sesión Plenaria del Senado, Uribe se defendió de esas afirmaciones y cuestionó, nuevamente, a la Corporación Luis Carlos Galán Sarmiento. Indicó que ha recibido millonarios contratos en el actual Gobierno, por 115.000 millones de pesos y acusó a Galán de beneficiarse de un cargo burocrático en su mandato.



“Quisiera que el país conociera la totalidad de los dineros recibidos por la fundación que lleva el nombre de un hombre de la Patria, que es Luis Carlos Galán, cuyo carácter no han defendido quienes lo deberían defender en este recinto. Acabo de ver su video y eso sí no se le ocurría a usted cuando me pedía que lo nombrara, como lo hice, en un muy importante cargo de la embajada de Londres”, aseveró.



Finalmente, en una réplica, Galán respondió afirmando que entiende la reacción de Uribe. “Está exaltado y está molesto por el pronunciamiento, porque muchas veces la verdad duele. (…) Le aclaro, senador Uribe, para que no sigan haciendo carrera las mentiras de que nosotros tenemos una fundación de familia privada de fachada que hace política, cosas de enriquecimiento personal, lo cual es absolutamente falso, porque usted mejor que nadie conoce lo que es la corporación Luis Carlos Galán, porque usted la creó por decreto”.



“Yo cumplí con el reglamento de la beca que me gané en la universidad de Georgetown (exigía regresar a trabajar con la entidad que lo respaldó, en este caso la Presidencia de la República), y me presenté ante el nuevo Gobierno, que en ese momento usted presidia, y usted tuvo a bien nombrarme en la Embajada en Londres, cargo que desempeñé sin ningún tipo de tacha”, concluyó.