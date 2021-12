Edward Rodríguez declina aspiración al Senado y no va más en el Centro Democrático

Menos de 24 horas después de haber inscrito su candidatura al Senado, el representante Edward Rodríguez declinó a su aspiración y renunció al Centro Democrático , poniendo punto final a una historia de diferencias y polémicas.

Según el congresista, fue “maltratado” por el comité de ética y esa sería la razón de su descontento.

“La dignidad no se negocia. Fui maltratado por un comité de ética que me excluyó sin razón alguna de las encuestas del partido, donde pedía solamente participar. Comité que ahora me avala para ser senador de la República”, manifestó Rodríguez en una carta dirigida al expresidente Álvaro Uribe, fundador de la colectividad.

Pero, en la misiva el actual representante va más allá y agrega que “la falta de palabra por parte de las directivas del partido, el contante maltrato y el desdén por las tesis construidas”, lo obligan a “replantear el camino, dar un paso al costado y renunciar a un partido” en el que dice no quiere ser “incómodo”.

“Presidente, no todo vale y no todo se puede permitir”, puntualizó

En el pasado, Rodríguez ya había tenido diferencias con distintos sectores. Durante la selección de candidato a la Alcaldía de Bogotá en 2019, donde impulsó a Ángela Garzón, quedaron algunas ‘heridas’ por el desconocimiento del resultado de la encuesta que ella ganó. En ese entonces, el uribismo se volcó a apoyar a Miguel Uribe, hoy cabeza de lista al Senado.

Además, también había molestia por el desconocimiento del compromiso que se había pactado en 2018, de darle la Presidencia de la Cámara a Rodríguez, la cual terminó en manos de Jennifer Arias.