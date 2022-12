“El acuerdo de paz nos llevó a una cúpula militar inservible”: María Fernanda Cabal

En el marco del primer debate sobre la creación de 16 curules especiales para las víctimas del conflicto en la Cámara de Representantes,

la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal cuestionó duramente a la cúpula militar.

La congresista aseguró que los militares no han sido capaces de llegar a las zonas más impactadas por la violencia y el narcotráfico.

“La fuerza pública no tiene capacidad de cooptar esos territorios, como no la tuvo cuando asesinaron a esos periodistas y duramos tres meses para poder entregar esos cuerpos hasta que a ‘Guacho’ no se le dio la gana. Qué vergüenza; a eso nos llevó el acuerdo de paz, a acabar con la inteligencia, a una cúpula militar inservible que todavía no entiendo por qué continúa”, dijo.

En este caso, hizo referencia al asesinato de tres trabajadores del Diario El Comercio de Ecuador, en manos de disidencias de las Farc.

Finalmente, aseguró que las circunscripciones especiales de paz, propuestas por el senador de la U Roy Barreras, estarían ubicadas en territorios con cultivos de coca y minería ilegal.

“¿Ustedes pretenden que una víctima haga campaña? Por favor”, cuestionó la parlamentaria.