El Congreso presiona y el Gobierno dice que no cederá sobre aprobación de PND

El Plan Nacional de Desarrollo no pudo ser votado como estaba previsto debido a que no se obtuvo el número mínimo de congresistas requerido para tramitarlo.

Cambio Radical anunció su voto negativo al proyecto de Ley, mientras que los congresistas de la oposición se retiraron del recinto argumentando que no hubo tiempo para estudiar el texto modificado de primer debate. El texto de la ponencia fue radicado el miércoles a medio día.

Publicidad

Le puede interesar: Cambio Radical votará negativamente Plan Nacional de Desarrollo en primer debate

"Tenemos otra oportunidad para cerrar mañana esto. El gobierno no va a aceptar chantajes. Eso no va a suceder, no va a aceptar chantajes como los que le están tratando de hacer", dijo Carrasquilla.

La falta de quórum no solo hizo imposible la votación, sino que también impidió la discusión del proyecto porque no pudo declararse la sesión permanente para deliberar.

El Congreso fue citado para el viernes a las 8:00 de la mañana, en lo que será un segundo intento de aprobar el proyecto. Sin embargo, Cambio Radical recordó que mañana sus miembros asistirán a una convención en Valledupar.

Publicidad

Le puede interesar: Empresarios alertan por nuevos aranceles en el Plan Nacional de Desarrollo

Aunque varios ministros del gobierno se hicieron presentes en el Congreso durante la sesión no fue posible llegar a consensos.

Publicidad

La fallida votación se dio apenas a dos días de que termine el plazo que establece la Ley para el primer debate. Si el proyecto no se aprueba, será adoptado por decreto con el contenido del proyecto inicial del gobierno.