El dato: desmienten posible suspensión al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina

El periodista Felipe Zuleta desmintió en Mañanas BLU el rumor sobre una posible destitución del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

"Algunos colegas han dicho que al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, lo van a destituir en las próximas horas y lo natural era llamar a la fuente. He hablado personalmente con la doctora Margarita Cabello, quien me ha dicho que no es cierto que lo van a destituir. Que sí tiene dos investigaciones: una por lo que hizo durante el paro y, otra, por contratos durante sus primera administración", reveló.

La Procuradora aclaró que la suspensión del alcalde no tiene nada que ver con sus funciones y que, si hay alguna irregularidad, sería la Fiscalía la que debería tomar una decisión.

Además, los periodistas y panelistas de Mañanas BLU, debatieron sobre el fallo de la CIDH, que en el caso de Petro, dijo que la Procuraduría no puede inhabilitar a funcionarios elegidos por voto.

Escuche aquí el dato de Felipe Zuleta en Mañanas BLU:

Al respecto, el senador Gustavo Petro trinó: “Si la Procuraduría suspende al alcalde de Cali, o a cualquier servidor de elección popular, simplemente se pasaron por la faja de carta democrática y el sistema interamericano de derechos humanos. El gobierno pasa a ser un régimen dictatorial”.