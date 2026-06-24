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Blu Radio  / Política  / “El interés superior debe ser el bienestar de los ciudadanos”: De La Espriella tras hablar con Galán

“El interés superior debe ser el bienestar de los ciudadanos”: De La Espriella tras hablar con Galán

Tres días después de las elecciones presidenciales, Abelardo De La Espriella conversó con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. El diálogo se produjo luego de que el mandatario distrital lo felicitara por su triunfo en las urnas.

De La Espriella y Carlos Fernando Galán.
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 24 de jun, 2026

El presidente electo Abelardo De La Espriella sostuvo una conversación con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien lo felicitó por la victoria obtenida en las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio.

Según informó la campaña, durante la conversación “De La Espriella manifestó que, por encima de cualquier diferencia política, el interés superior debe ser el bienestar de los ciudadanos”.

Además, reiteró que “no hay espacio para divisiones ideológicas cuando se trata de trabajar por el progreso de Bogotá y de Colombia”.

Asimismo, manifestó la disposición de trabajar con la alcaldía de la ciudad para lograr iniciativas que puedan contribuir a mejorar la calidad de personas que habitan Bogotá.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, aseguró la conversación fue “corta pero positiva” y señaló que ambos están dispuestos a trabajar de manera coordinada a partir del próximo 7 de agosto para sacar adelante los principales proyectos de la capital.

“Le agradezco al presidente De La Espriella su respaldo y su buena disposición: Bogotá no tiene tiempo para diferencias ni discusiones políticas”, escribió Galán.

Tras el pronunciamiento de Galán, Jaime Andrés Beltrán, gerente para las regiones durante la campaña, afirmó que los mandatarios locales encontrarán en el nuevo gobierno un diálogo y colaboración cercana. “Colombia avanza con todas las regiones empujando y recibiendo apoyo del gobierno nacional: la gente votó por eso”, agregó Beltrán.

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Además, Mauricio Gómez Amin, jefe de debate de la campaña, aseguró que en el gobierno de De La Espriella las regiones volverán a ser protagonistas y que habrá “trabajo conjunto, diálogo permanente y coordinación real con alcaldes y gobernadores” para impulsar proyectos en las regiones.

Por ahora, el mandatario electo continúa adelantando reuniones con su círculo más cercano de cara al proceso de transición y a la conformación de su próximo gobierno.

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