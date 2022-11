El presidente Duque fue quien me ofreció el puesto en Supervigilancia: Olga Lucía Velásquez

La excongresista Olga Lucía Velásquez aseguró en Mañanas BLU que fue el propio presidente Iván Duque quien le ofreció ser superintendente de Vigilancia, posibilidad que generó una tormenta política al interior del partido Centro Democrático en las últimas semanas. El pronunciamiento de Velásquez se da tras renunciar al nombramiento.

“El 20 de marzo me reuní con el presidente Iván Duque, cita que yo solicité para hablar de cuatro temas que me parecen muy importantes del Gobierno y de lo que está pasando en el país y el presidente en esa reunión me ofrece, me invita a ser parte del Gobierno”, indicó.

“Yo respeto la dignidad del presidente, agradezco la invitación que me hizo a formar parte de su Gobierno. Agradezco, además, que reconozca la trayectoria y experiencia que he tenido a lo largo de mi vida profesional y pública”, agregó.

Según Velásquez, los comentarios que la vinculan con la administración de Samuel Moreno, condenado por corrupción, son tendenciosos e inexactos y no tienen en cuenta su larga trayectoria laboral.

“Yo hace más de 8 años no tengo contacto ni ninguna relación con Samuel Moreno”, indicó.

“No tengo necesidad de pedir recomendación a Samuel Moreno ni a nadie”, agregó.

Escuche esta entrevista:

