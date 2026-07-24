El próximo lunes y martes el Congreso escuchará a los aspirantes a contralor general

Tanto las secretarías generales de la Cámara de Representantes y del Senado expidieron sus comunicados, indicando que los candidatos deberán presentarse por separado ante cada una de las plenarias: el lunes 27 de julio en la Cámara de y el martes 28 de julio en el Senado.

La realización de estas entrevistas corresponde a una de las últimas fases de un proceso que comenzó con una convocatoria pública nacional, la aplicación de pruebas de conocimiento, la valoración de estudios y experiencia, y una audiencia pública realizada en mayo. Los elegibles ahora deberán exponer sus propuestas y sus perfiles o experiencias.

Una vez culminen las entrevistas, el Congreso recién posesionado elegirá al nuevo contralor el 12 de agosto.

Lista de aspirantes a contralor general

La lista de los 10 aspirantes está conformada de la siguiente manera:

1. Luis Enrique Abadía García

2. Andrés Castro Franco

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3. Jorge Eliécer Laverde Vargas

4. Ana Elena Monsalvo Herrera

5. Carlos Mario Zuluaga Pardo

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6. Julián Mauricio Ruiz Rodríguez

7. Diana Carolina Torres García

8. Amanda Madrid Panesso

9. Karol González Mora

10. Rosalba Jazmín Cabrales Romero

