Es una realidad: por ley, tendrá descuento del 10% en el SOAT si no registra accidentes de tránsito

La ley del SOAT reduce la tarifa de 10% del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito a los conductores de carros y motos que no infrinjan ciertas leyes de tránsito y, por ende, no afecten esta póliza al sufrir algún accidente en las calles y carreteras del país.

Los conductores que hayan tenido buen comportamiento en las vías durante los años 2020 y 2021, tendrán un 10% de descuento en el SOAT, este valor se vería reflejado en el pago del año 2022.

“La sanción de la ley del SOAT es sin duda una gran noticia para el país y más cuando diferentes sectores intentaron desarticularla e, incluso, que fuera objetada, pero hoy son siete millones de colombianos que gracias a nuestro trabajo lograrán tener un descuento del 10% sobre el valor de la tarifa del SOAT de no haber afectado su póliza en el año 2020 y 2021”, manifestó el representante Alejandro Vega.

Principalmente, es necesario no reportar accidentes de tránsito durante el 2020 y 2021 que afecten la póliza del SOAT, haberlo renovado de manera oportuna y que lo haya adquirido sin mora.

El objetivo de la norma es que conductores que no tienen el SOAT y no presentan accidentes lo adquieran y eviten ser sancionados por no tenerlo.

También establece que los más de cuatro millones de conductores a quienes se les vence su licencia en enero de 2022, se les amplíe el plazo para renovarla. En lugar de tener que hacerlo el próximo año, deberán de renovarla en el 2024.