Empresarios y trabajadores reaccionan a la radicación de la reforma laboral

El anuncio de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, de volver a presentar la reforma laboral al Congreso de la República generó las primeras reacciones. Empresarios y trabajadores entregaron su opinión sobre esta radicación.

Para Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, esta reforma debe reducir el desempleo y producir oportunidades para las familias colombianas con trabajos dignos.

“Una reforma que además reduzca a su vez la informalidad. La informalidad, como todos sabemos, es uno de los flagelos más importantes que tiene el mercado laboral. Ver uno a personas sin derechos, a personas que no cotizan a pensiones, o personas que no cotizan al sistema de salud, o personas que no son beneficiarias de los sistemas de cajas de compensación familiar, pues no tiene ningún sentido en una economía como la colombiana”, aseguró Mac Master.

Por otro lado, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, reafirmó estar plenamente de acuerdo con la reforma porque asegura que se necesitan transformaciones y cambios para el país y para los trabajadores.

“Nosotros como Central Unitaria de Trabajadores estamos plenamente de acuerdo. Lo consideramos porque está claro en el país que se necesitan transformaciones y cambios. Todo el mundo lo acepta. Y esta reforma laboral tiene fundamentalmente los estándares internacionales de la OIT que deben ser asimilados en Colombia y por tal motivo aplicados”, anunció a Arias.

Cabe recordar que la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, señaló que la reforma laboral tendrá cambios que se hicieron en la pasada legislatura, como unos adicionales que han surgido de nuevas reuniones.